BQ.1.1殺到　勢成冬天爆發主流　一文看清傳播力、二次感染風險

全球新冠疫情受到多個變種病毒株夾擊威脅，即將來臨冬季有再爆發風險，其中屬於Omicron變種分支BA.5後代的BQ.1.1，三個月內在全球10多個國家極速傳播最惹關注，衞生防護中心昨日公布本港首次發現一宗輸入個案屬BQ.1.1，港大感染及傳染病中心總監何栢良亦稱，BQ.1.1比BA.5增長速度快三成，並有多達5個S蛋白的關鍵變異位，在多個變種病毒株中，應最需要留意。

究竟BQ.1.1的威力有幾驚人，《香港01》綜合本港專家及全球數據，為大家一文分析BQ.1.1的傳播力、二次感染風險、疫苗保護力及重症風險等資料。



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新冠疫情已持續近三年，各國已陸續撤除各項防疫措施，全球疫情仍時有反覆，近期英國、美國及新加坡等均錄得確診個案反彈，當中英國衞生部門就特別關注BQ.1.1殺到，當地截至本月8日已錄得逾60宗個案。

加拿大安大略省公共衞生部本月初發出對BQ.1及BQ.1.1的分析評估報告提及，BQ.1.1於今年7月中才首次在尼日利亞發現，僅約三個月已在英國、日本、美國、加拿大、比利時、丹麥等逾10個國家發現，加拿大截至本月初已錄得12宗個案。雖然目前BQ.1.1個案在全球仍屬少數，但由於屬有高度傳播風險的變異病毒株，專家亦評估或會出現顯著的免疫逃逸，故需特別關注，但暫時未有證據顯示BQ.1.1的重症及死亡率會增加。

BQ.1.1變異病毒株概覽：



-今年7月中首次在尼日利亞發現



-屬Omicron變種分支BA.5的後代



-S蛋白擁有最多的5個關鍵變異位



-比BA.5的增長速度快三成



-康復者出現二次感染的風險高



-傳播力加強



-有機會削弱藥物及疫苗功效



-暫未有證據顯示會增加重症及死亡風險



港大感染及傳染病中心總監何栢良亦在facebook發文稱，現時全球有不同變種病毒株誕生，最終那一隻病毒株會跑出橫掃全球，成為冬季病毒王者，現階段難以預測，目前較關注的多數是BA.2或BA.5下一代，例如XBB、BA.2.75.2、深圳已有案例的BF.7，以及英國近日最聚焦的BQ.1.1。

比較全球新誕生不同變種病毒株的S蛋白的5個關鍵變異位，其中BQ.1.1最多有全部5個。(圖片來源：何栢良facebook)

他指出，變種病毒株的威力，重點要看S蛋白的5個關鍵變異位 (R346、K444、 L452, N460 及 F486)，當中BQ.1.1包攬5個，相較之下XBB只有3個，而BQ.1.1比BA.5增長速度快三成，其餘病毒只快兩成、甚至不到一成，故認為值得關注。