渣打馬拉松｜楊德強：疫情許可盼增名額　七欖流失海外客靠本地人

經歷停辦風波後，渣打香港馬拉松昨（13日）宣布將在明年2月12日舉辦，參賽名額暫定為2.5萬個。體育專員楊德強今早（14日）在電台節目表示，一直與田總討論以2.5萬名參加賽者為基礎，田總希望在疫情許可下，可進一步增加人數，但仍要視乎未來疫情走勢，現時討論屬言之尚早。



另有指下月初舉行的七人欖球場門票銷情不佳，只售出六成，楊德強指因今年海外觀眾減少，只能靠本地觀眾，又認為反應不俗，「賣咗兩萬幾張，都唔差嘅。」



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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楊德強表示，今年9月至今，與田總一直商討渣馬人數是2.5萬人，較去年1.8萬人再增加幾千人，田總角度是希望可再增加名額，要視乎未來幾個月疫情發尾再作檢討。他稱現時距離明年2月仍有4個多月，希望疫情可一路向好，多些檢討空間，但現時提增加名額屬言之過早。

他又說，田總11月將向選手講解報名詳情、何時接受報名及整體做法等，又稱近最近政府不斷放寬防疫措施，亦表明大方向是希望給予市民更多空間，相信除非有任何大發展，現時批准的明年2月12日、2.5萬人渣馬，有信心可在預期之中進行。

體育事務專員楊德強。（資料圖片/江麗盈攝）

至於海外選手方面，楊料「0+3」安排下對海外選手影響相對小，因選手多數會提早幾日來適應，「0+3」下可以進行戶外訓練，只是不能去表列處所進食，並指香港有好多跑步地方，例如跑步徑及海濱等。

有指下月初舉行的七人欖球賽，套票只賣出6成。楊德強稱，距離開賽仍有兩星期，認為賣出2萬多張門票已屬不差，因欖總籌備賽事時，已預期今年海外觀眾會較往年少，「以前好多人專登係外地飛過來，而家只能靠本地觀眾」，料欖總會加強本地宣傳，而近期舉辦的香港對緬甸足球賽、桌球大師賽等，市民亦反應踴躍。

七欖舉行期間，場內觀眾席只准飲不准食，楊德強解釋，因進食時除口罩時間較長，大批觀眾同時除口罩的衛生風險亦大，且執行上有困難，而市民飲完啤酒等必須戴口罩，大會已安排工作人員，提醒觀眾飲後要立即戴回口罩。