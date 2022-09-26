施政報告2022｜消息：方艙醫院或改過渡性房屋　部份可享無敵海景

基層住屋環境極其惡劣，上屆政府推動民間團體舉建過渡性房屋，紓緩不適切居所的燃眉之急。隨疫情緩和，過去亦一直有意見要求將方艙醫院改作過渡性房屋發展。

據了解，政府有意大幅增加現有的過渡性房屋供應目標，消息人士指，政府將會重新檢視所有可用作隔離或治療的社區隔離設施，探討哪些項目有潛質作過渡性房屋，包括單位是否設有獨立廁所等。按此考慮下，估計啟德方艙醫院將較大機會「入圍」，有望成為海景過渡屋。



▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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今年初本地疫情嚴峻，其中青衣、新田、牛潭尾等的社區隔離設施(外界又稱方艙醫院)，由於興建時間趕急，故住戶需共用廁所、浴室。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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疫情緩和 大部份方艙變備用

今年初本港爆發第五波疫情，在中央支援下，香港興建多間方艙醫院。

現時本港設有多間方艙醫院，分別位於竹篙灣、啟德、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺等。今年5月，因應疫情緩和，政府將6間方艙醫院改為備用狀態，並集中使用竹篙灣。

今年初本港爆發第五波疫情，多間方艙醫院需共用廁所、浴室。圖為粉嶺方艙醫院的女廁。

啟德方艙設升降機 可望海

而較後才建成的啟德方艙醫院，共提供逾2,700個單位，項目樓高4層，設有供多人家庭的大單位。該項目與大部份方艙醫院不同，每個房間可提供獨立洗手間及浴室，並設有升降機，部份單位可望海景，是首個有升降機的市區隔離設施。

據悉，特首李家超或會在上任後首份《施政報告中》，著墨提及再增加過渡性房屋供應目標。消息人士透露，政府將會重新檢視所有可用作隔離或治療的社區隔離設施，探討哪些項目有潛質作過渡性房屋。

消息指，設有獨立廁所的方艙醫院，將較有條件改作過渡屋，料每個單位都有獨立廁所的啟德方艙醫院，有較大機會「入圍」改為過渡性房屋，附近生活設施亦較完善。

今年民建聯曾到場視察，認為該址十分適合改建成過渡性房屋，敦促政府考慮。

▼啟德方艙醫院環境▼



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過去已兩度「加碼」

翻查資料，過渡性房屋的供應目標過去不斷提高。在2019年，前特首林鄭月娥發表的《施政報告》中，提出擬在三年內提供1萬伙過渡屋單位，其後將目標進一步增加至1.5萬伙，及後在2021年《施政報告》再「加碼」增至2萬伙。

時任運輸及房屋局局長陳帆於今年5月曾指，連同已投入服務、已動工或招標、已啟動前期工作的過渡房屋等，當時單位總數已逾二萬個，即目標暫已「超額」完成。

民建聯立法會議員劉國勳指，過去曾提出可將部份備用狀態的方艙醫院，改為「逆隔離」及過渡性房屋，故支持政府的做法。惟他特別提及，部份方艙未有獨立廁所，「劏房住戶本身都有獨立廁所，唔通叫佢哋搬去個無廁所嘅單位？講唔通嘅。」他認為倘改為過渡性房屋，可能涉及大量改建單位，至少設有獨立廁所才可方便住戶。

他亦再度提倡，政府應中央統籌所有過渡性房屋項目，而非僅交由非牟利機制負責，「例如輪候條隊要點排次序、點樣派單位，都應該統一去處理。」

另有熟悉工程的人士指出，現時方艙醫院內的單位不能煮食，但相信改作過渡性房屋後，有關住戶或需要煮飯，擔心方艙內的電力未必可負荷，加上當時建設方艙時，工地或未有接駁煤氣喉，故相信屆時住戶要用電碰爐等工具煮食，估計或要再「拖電」。