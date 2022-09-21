施政報告｜39立法會議員及選委促設中醫藥管理局　獨立於西醫管理

近期有人發起促請設立中醫藥管理局，統一分散在業界及各政府對中醫藥的監管，21位來自不同界別的選委、18位立法會議員、18家不同背景的機構和42位來自中醫藥、學術、科研、產業及其他背景的社會人士和市民，今日（21日）發表聯合聲明，促請特首李家超在施政報告中，認真考慮設立全新架構的中醫藥管理局，由司長或局長直接領導，負責統籌、管理、協調香港的中醫藥服務。



令中醫藥完全納入公營醫療體系

聯合聲明提到，中醫藥管理局可負責促進中醫藥的長遠發展，使中醫藥完全納入香港的公營醫療體系，獨立於西醫的管理，爲市民提供更多醫療衛生的選擇，舒緩市民在等看病、等治療、西醫長期缺乏人手等等方面的問題，特別是照顧基層家庭，善用香港中醫藥服務長期累積起來的人才、臨床經驗、產業力量、科研成果及與內地的聯繫等等，與西醫並肩，承擔起香港醫療衛生方面的重任，為廣大的市民造福，同時配合國家大力推動傳統中醫藥的政策。

共同發表聯合聲明的內地港人團體選委、香港中醫藥生物科技聯會副會長黃炳逢表示，此聲明所提出的，不僅關乎香港中醫藥的管理和發展，更重要的是牽涉市民在醫療衛生福利方面的社會民生問題，特別是基層市民，不只是中醫藥界的事情，更關乎香港如何配合國家的重大醫療衛生規劃、掌握國家在中醫藥發展方面的機遇，對接國家的相關政策和機構，希望此舉成為李家超特首任內最重大的醫療衛生改革成果之一。

于常海：中藥現代化為香港生物科技發展重要部分

身兼創科界選委的香港生物科技協會會長于常海表示，聯合聲明的建議不單只考慮市民醫療衛生的福祉，更牽涉創新科技的發展，中藥現代化在香港生物科技發展是十分重要的部分。

參與聯合聲明其中幾位立法會議員林振昇、鄧飛和黃元山博士不約而同地認為中醫藥體制的改革為市民帶更多公共醫療衛生選擇，減輕西醫前線人員的壓力，必須中西醫並行，為公共醫療體系作出更大貢獻。

聯合發表之機構及人士包括：

．機構：香港中醫藥生物科技聯會、香港內地經貿協會、香港生物醫藥創新協會、香港生物科技協會、粵港澳大灣區生物科技聯盟、香港科技青年聯合會、香港專業人士（北京）協會、香港護理學院、醫道惠民醫館、中華中醫院、中國醫館、健絡通藥業，遠大製藥廠、黃氏藥業、香港永州聯誼會、益利樂生教育基金、德道國際、香港健康科技發展中心（為方便起見，以上聯名機構省略了尾後的“有限公司” (如有)）。；

．選委：黃炳逢、林志秀教授、黃傑教授、楊卓明教授、何國偉醫師、于常海教授、譚金蓮、馮國佑、錢國強、黃達東、黃祉穎、王東明、宋東、羅家聰、陳賢翰 、洪清農、孟毅，麥少芬，鄭秀娟、賴榮春、陳燦標；

．立法會議員：林振昇、鄧飛、吳傑莊博士、黃元山博士、周小松、譚岳衡博士、林筱魯、黎棟國、陳沛良、陳月明、江玉歡、容海恩、陳家珮、李梓敬、陳仲尼、張欣宇、李鎮強、簡慧敏；

．各界人士: 詹華強教授 、余秋良教授、李國光教授、黃天賜醫師、禹志領教授、齊眾教授、李小羿博士、胡盛龍、徐光耀教授、司徒聖豪博士、李樹甘教授、柳烈奎博士、張家敏、曹萬泰、陳四保博士、高峻嶺博士、王維新博士、何則文博士、郭淵松、林國雄博士、陳一諤、段然、董婷霞博士、董晓樂、蔣段秀、符秀瓊博士、鄭智仁博士、白靚璇、徐莉、黃麗君、邱耀東、彭煒棠、李烈教授，游卓燊醫師，曾燕馨醫師，陳惠華博士，范尚仲醫師，葉兆平醫師，李珏、謝思源、劉家驄、張銘輝 。