抗疫千日｜政府專家孔繁毅：新冠肺炎係我一生以來最大嘅經歷

「其實係比我想像中耐，我哋估計只係兩年，有疫苗出現就完，點知病毒係比我地更加聰明。」昔日少有在新聞出現的科研教授，到現時面對記者提問對答如流，政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅直言，此次疫情亦令自己成長了不少，「我諗係我一生以來最大嘅經歷，比起2003年SARS更加重要。」



新冠肺炎至今逾千日，不少人笑言，這兩年的香港就只有疫情新聞，以往少有在新聞出現的衞生防護中心官員及不同大學的科研教授亦因而成為了新聞的主角。孔繁毅直言，此次疫情自己感受很深，認為香港的醫護人員真的很團結，由第一波到現在都緊守崗位。

如果無一啲好仆心仆命、好努力嘅醫護人員去維持，一直堅持下去，其實我地無辦法打贏依場仗。好多謝同事三年以來一齊去抗疫。 政府專家顧問孔繁毅

由疫情開始，港大已開始研究噴鼻性疫苗，惟因本港沒有生產疫苗的廠房，需依靠內地生產疫苗，拖慢了研發過程，至今「港版疫苗」仍未可面世，至近日內地方面才完成第三期臨床試驗。

政府專家顧問孔繁毅表示，由很基本的科研轉換成在臨床的疫苗，完成到研究已是很值得鼓舞。（夏家朗攝）

對於「港版疫苗」到疫情尾聲仍未上市，被問到會否覺得遺憾，孔繁毅表示，由很基本的科研轉換成在臨床的疫苗，完成到研究已是很值得鼓舞，「其實都無咩遺憾」，但當然希望未來香港可以有港產的疫苗廠房支持本地的藥物或疫苗的研發。

他直言，此次疫情比預期曠日持久，「我哋估計可能兩年，有疫苗出現接種完就完，點知病毒係比我哋更加聰明」，故大家日後應更小心嚴謹去看待野生動物，以免病毒再由動物跳往人類。

我諗係我一生以來最大的經歷，比起2003年SARS更加重要，我哋學到的東西更加多。 政府專家顧問孔繁毅

他續指，每一個科研人員、臨床的前線醫護人員在此次疫情學習了不少，不論在藥物的研發又或是檢測能力亦在短時間提升，希望在新冠肺炎之後可以運用到學到的東西做好科研，並在醫療服務方面可以做得更加好。