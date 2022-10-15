BQ.1.1變異病毒株殺入香港　許樹昌：成主流確診個案或升但重症低

新冠肺炎疫情反覆，本港確診數字近日再升破5000宗水平，更首現BQ.1.1變異病毒株輸入個案。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港新冠病毒即時繁殖率升至1.25，加上有新變種病毒株繁殖速度更快，預料BQ.1.1變異病毒株一旦成為主流病毒株，新增個案或上升，但接種疫苗仍能有效預防染疫後的重症及死亡率，未必令疫情轉壞。

許樹昌亦認同，本港有條件放寬部分防疫措施，如限聚令應與食肆每枱的上限人數看齊，但部分的措施短期內則不能放寬，如疫苗通及入境人士核酸檢測。香港在放寬防疫措施上更為謹慎，加上要與內地相討通關，「相信唔可以放到好似外地咁快。」



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近日確診數字稍有反覆，輸入個案比率在推出「0+3」後有輕微上升，近日亦在輸入個案當中累計發現36宗有變異病毒株個案，包括XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案。許樹昌今早在商台節中目表示，港大最新統計本港新冠病毒即時繁殖率已升至1.25，加上有新變種病毒株傳入，預期確診個案仍會繼續上升。

不過，他認為市民無須過分擔心，因為新變種病毒不會影響接種疫苗後產生的T細胞刺突蛋白，強調打針仍能有效預防染疫後的重症及死亡率。他以新加坡的疫情為例，因受新變種病毒株影響，該地確診數字由2000至3000宗上升至近日萬多宗，但由於當地接種疫苗比例率高，故其重症及死亡率仍然偏低。他相信，本港三針疫苗接種比例率現時已高達八成，故情況會與新加坡相若。

對於本港首次發現帶BQ.1.1變異病毒株輸入個案，許樹昌認為，BQ.1.1屬Omicron BA.5的分支，繁殖速度比 BA.5更快，相信一旦成為主流病毒株，確診個案會上升，但強烈只要完成接種三劑疫苗，感染個案仍是「輕症多、重症少」。

他續指，現時的口服藥及瑞德西韋對變異病毒株仍然有效，而用在免疫系統嚴重失調病人上的Evusheld單株抗體治療藥物，相信醫管局會盡快購入新的單株抗體藥。

許樹昌認為市民無須過分擔心，因為新變種病毒不會影響接種疫苗後產生的T細胞刺突蛋白，強調接種仍能有效預防染疫後的重症及死亡率。（資料圖片）

對於近日政府宣布放寬部分防疫措施，許樹昌亦認同，本港有條件放寬部分防疫措施，如限聚令應與食肆每枱的上限人數看齊，但部分的措施短期內則不能放寬，如疫苗通及入境人士核酸檢測。他解釋，現階段政府想看清楚變種病毒株會否令本港疫情有反彈，故認為入境人士仍要做核酸檢測，監察變異病毒株的情況。他又指，香港在放寬防疫措施上更為謹慎，加上要與內地相討通關，「相信唔可以放到好似外地咁快。」

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近日衞生署聯合科學委員會通過購入二價新冠疫苗作12歲以上人士的第四針加強劑，許樹昌解釋，二價新冠疫苗比起原始疫苗對於新變種病毒株產生的中和抗體較高，故值得購入。不過，香港最快要到下年一月才買到二代疫苗，如市民要接種上一針疫苗時已超過六個月，則應盡快接種疫苗，無須等二代疫苗，因兩款疫苗在刺激T細胞上表現相若，都可有效防重症及死亡。

他又指，若下年二代疫苗到港，50歲以上人士、醫護、免疫系統失調及高風險暴露人士等應率先接種，接種先後次序會與本港剛引入疫苗時相若。至於12歲以下人士，仍然現時幼童版的二代疫苗仍未有數據証明對新變種病毒株有效，故暫仍建議接種原始疫苗。他亦預期，市民未來一段時間仍需要年年要接種疫苗，情況與流感相若，「永遠都追唔到新病毒株，只可以追接近嘅病毒株。」