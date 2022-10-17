抗疫千日｜孔繁毅：政府錯過今夏放寬時機　兩項防疫措施暫不能撤

由2020年1月第一宗新冠肺炎個案輸入，港人如臨大敵、瘋搶物資，到明天（18日）已到抗疫千日的關口，香港亦開始走向復常之路。《香港01》整合近三年來的疫情數據、港府的防疫措施及專家之言，分析新冠肺炎的走勢及探討未來復常路向。

由最初「嚴陣以待」、「張弛有道」、「動態清零」，到近期特首李家超提到放寬要「穩打穩紮」，反映香港防疫措施徘徊收緊與放寬的路。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅指出，港府雖然錯過了今年6、7月放寬措施最佳時機，現時社交距離措施其實仍有可大幅放鬆的空間，有信心毋須走回頭路。

但他強調有兩項防疫措施暫時不能放寬，分別是口罩令及疫苗通行證，需待即將來臨的冬季過後，按疫情走勢再檢討。



▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



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外出前帶上口罩，進入食肆前掃描安心出行二維碼，再向職員展示針卡，已成為了港人的新常態。不知不覺間防疫措施已在港推行兩年多，當中要數最為嚴謹的時間，必然是前年7月29日推出全日禁堂食、口罩令及2人限聚令。港府其後又多次就疫情「變招」，如於去年1月23日起推出圍封強檢及去年11月初強制掃瞄安心出行及今年2月底推行使用疫苗通。

▼2021年1月23日 香港史上第一次封區▼



由前年3月起以「張弛有道」策略控制疫情，其後又改以「清零」為目標，到近日防疫政策才有望放寬。孔繁毅認為，本港一路走來的大部分的防疫措施都是都是正確，尢其是疫情的早段沒有疫苗、口服藥之前，「走清零的政策係絕對正確」，但疫情至今已來到第三年，在疫苗、藥物及免疫抗體再加上大部分人已接種疫苗及染疫，就要看看如何逐步復常。

政府專家顧問孔繁毅是首批提出放寬防疫措施的專家，早在今年3月底時，他已提出在六至七月放寬防疫措施。（夏家朗攝）

孔繁毅是首批提出放寬防疫措施的專家，早在今年3月底時，他已提出在6至7月放寬防疫措施，惟當時意見未有得到政府接納。另一邊廂，新加坡則在4月，把握爆發疫情後社會產生足夠的混合免疫屏障放寬社交距離措施，早一步踏上復常之路。

他認同，第五波後香港混合免疫很高，有條件去放寬一些社交距離措施，惟當時的時機政府可能想更謹慎，「雖然依加錯過咗，但都唔需要太在意......我相信依加係適當嘅時機慢慢去放寬。」

他認為，現時基本上大部分的防疫措施都有條件放寬，亦有信心放寬後毋須再走回頭路，「因為內部放寬唔影響疫情走勢，食肆再放寬、圍封強檢或污水唔再去做，對於本港醫療壓力係完全無分別。」隨著社交距離措施放寬，確診數字上升是必然，但他指出，本港自然感染的免疫加上疫苗接種的免疫，已對病毒有良好的T細胞反應，故即使染疫亦只是輕症多、重症少，「如果唔係真係有一個好唔同嘅新冠病毒出現，大爆發嘅機會好少。」

除非確診人數上升至幾萬宗，入院人數每間公院重上至100人以上，重症比率又高，可能5%-10%嘅病人要入ICU，或影響到醫管局服務，發現到呢啲情況或者之前先要將防疫措施收緊，但我地見到呢個機會率係好低。 政府專家顧問孔繁毅

近日出現多種新變異病毒株，孔繁毅都認為毋須過分憂慮，因為絕大部分確診病人都是輕症或無病徵，「呢啲（變異病毒株）個案點都防唔到佢地入嚟㗎喇，好似BA.2.75.2香港已經唔止有一宗，所以最後都係靠混合免疫、疫苗接種、戴口罩去減輕爆發機會。」他補充，雖然預計變異病毒株的殺傷力輕微，但仍需要監察著其病毒株在港的走勢，故要求入境旅客進行核酸檢測短時間內是不可以放寬。

就算再有新病毒株令到確診數字上升，但你見絕大部分都是輕症及無病徵，那確診數字就不再重要。 政府專家顧問孔繁毅

政府專家顧問孔繁毅認為口罩令及疫苗通亦要堅持至冬季後，或世衞宣布新冠肺炎大流行完結才有望可以取消。（夏家朗攝）

除要求入境旅客進行核酸檢測外，他認為口罩令及疫苗通亦要堅持至冬季後，或世衞宣布新冠肺炎大流行完結才有望可以取消，「疫苗通一定要堅持，因為接種率一定要高。相信要過了冬天再看看疫情的情況，如果回落得快，有條件的話，疫苗通行證都可以完結。」

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