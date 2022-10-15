荔景邨、青逸軒、滿東邨、富山邨等五地點污水陽性　10萬人須快測

本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（15日）公布，因應葵青區、離島區及黃大仙的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向相關居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



相關地點涉及五個公共屋邨，包括葵青區荔景邨、離島區滿東邨及黃大仙沙田坳邨等。



▼10月15日 部份污水呈陽性屋苑▼



政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點包括：

．葵青區 — 荔景邨及青逸軒

．離島區 — 滿東邨

．黃大仙區 — 沙田坳邨及富山邨

▼10月13日 醫務衞生局記者會預告放寬防疫措施▼



+ 1

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。