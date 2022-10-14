強制檢測︱涉半山壹號、海堤灣畔及麗港城等60幢大廈　沙田區最多

醫務衞生局今晚（14日）發出新一份強制檢測公告，再有60幢大廈上榜，包括6幢大廈因污水檢測呈陽性要強檢。當中，沙田區以7幢上榜佔最多，涉及駿洋邨、愉田苑、新港城、錦泰苑及銀湖‧天峰等。



▼10月14日強制檢測大廈▼



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駿洋邨駿時樓、新港城H座及銀湖‧天峰第6座等沙田7廈上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有54幢大廈被納入強制檢測公告，當中沙田區以7幢佔最多，涉及沙田駿洋邨駿時樓、愉田苑愉健閣、馬鞍山富寶花園 12 座、馬鞍山錦泰苑錦興閣、新港城 H 座、銀湖‧天峰 6 座，以及大圍嘉田苑嘉賢閣。

將軍澳新都城都會豪庭3座、將軍澳豪庭等須強檢

西貢、荃灣、觀塘及東區四區，分別各自以5幢排第二，西貢區涉及將軍澳新都城都會豪庭 3 座、將軍澳中心將軍澳豪庭、將軍澳廣場 2 座、康盛花園 5 座、英明苑明志閣；而荃灣區的強檢大廈則有環宇海灣 6 座、愉景新城 3 座、麗城花園 3 期 3 座及2 期 1 座、深井海韻花園 5 座。

觀塘區的強檢大廈則有麗港城 24 座及32座、觀塘月華街36號觀塘大廈、藍田康逸苑康年閣、油塘油翠苑泳美閣；而東區的強檢大廈則有鰂魚涌康景花園 D 座、英皇道1028號海山樓、逸樺園 2 座、柴灣康翠臺 6 座、樂翠臺 1 座。

▼10月14日 部份強檢大廈▼



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其他區的強檢大廈則包括，何文田半山壹號 28 座、大角咀柏景灣 6 座、鑽石山星河明居 C 座、東涌海堤灣畔 3 座、坪洲金坪邨金坪樓等。

6幢大廈因污水陽性上榜 包括大埔中心第2及第3座

另外，再有 6幢大廈因污水檢測呈陽性而上榜，涉及大埔大埔中心 2 座及3座；東涌逸東一邨迎逸樓、逸東二邨信逸樓；粉嶺雍盛苑雍華閣，以及長沙灣海麗邨海晴樓。

周六將增設鴨脷洲風之塔公園廣場等兩個流動採樣站

政府明日（15日）會於鴨脷洲風之塔公園廣場及深井海韻花園二座增設臨時流動採樣站，位於南區置富花園及薄扶林華富（一）邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至星期日（16日）。

10月14日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳將軍澳廣場 2 座



將軍澳將軍澳中心將軍澳 豪庭



將軍澳新都城都會豪庭 3 座



將軍澳英明苑明志閣



將軍澳康盛花園 5 座



沙田駿洋邨駿時樓



馬鞍山富寶花園 12 座



馬鞍山錦泰苑錦興閣



沙田愉田苑愉健閣



大圍嘉田苑嘉賢閣



馬鞍山新港城 H 座



馬鞍山銀湖‧天峰 6 座



大埔昌運中心貴昌閣



上水御皇庭 1 座



粉嶺榮輝中心 3 座



天水圍天盛苑盛頤閣



元朗洪福邨洪塱樓



元朗新元朗中心 2 座



屯門偉景花園 B 座



屯門美樂花園 6 座



屯門恒福花園 4 座



. 東涌海堤灣畔 3 座



坪洲金坪邨金坪樓



青衣曉峰園 5 座



荃灣環宇海灣 6 座



深井海韻花園 5 座



荃灣愉景新城 3 座



荃灣麗城花園 3 期 3 座



荃灣麗城花園 2 期 1 座



長沙灣麗翠苑麗棋閣



長沙灣蘇屋邨彩雀樓



土瓜灣馬頭角道28號金都 豪苑



土瓜灣馬頭角道50號迎豐



何文田半山壹號 28 座



大角咀柏景灣 6 座



旺角富榮花園 5 座



鑽石山宏景花園 5 座



鑽石山星河明居 C 座



藍田康逸苑康年閣



茶果嶺麗港城 24 座



茶果嶺麗港城 32 座



觀塘月華街36號觀塘大廈



油塘油翠苑泳美閣



鰂魚涌英皇道1028號海山 樓



鰂魚涌康景花園 D 座



鰂魚涌逸樺園 2 座



柴灣康翠臺 6 座



柴灣樂翠臺 1 座



銅鑼灣睦誠道62號金雲閣



灣仔莊士敦道60號嘉薈軒



銅鑼灣摩頓臺21號灣景樓



鴨脷洲鴨脷洲大街 145 號 僑民大廈



. 香港仔鴻福苑鴻澤閣



. 香港仔香港仔中心港榮閣



污水陽性大廈：

大埔大埔中心 2 座



大埔大埔中心 3座



東涌逸東一邨迎逸樓



東涌逸東二邨信逸樓



粉嶺雍盛苑雍華閣



長沙灣海麗邨海晴樓

