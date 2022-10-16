樂齡科技博覽展出新款電動輪椅　助長者站立　蔡海偉：租金可調整

疫情持續，獨居長者需要更多支援，社會服務聯會行政總裁蔡海偉今日（16日）表示，利用科技遠程評估可以適時為長者提供所需設備，將於下月舉行的樂齡科技博覽，會展出超過700多款長者產品，當中包括新款電動輪椅，長者可自行操作甚至站立，會視乎長者經濟能力調整租金。



樂齡科技產品旨在便利長者日常生活。（資料圖片）

蔡海偉在商台節目《政好星期天》表示，疫情下利用科技為長者進行遠程評估是大方向，由治療師與長者視像溝通，再評估提供樂齡科技設備，安排年輕人作支援員，定期上門跟進長者使用情況，「曾經為長者於浴缸加裝扶手，但支援員上到去發現用嚟掛衣服，立即解釋返個用法。」

社聯行政總裁蔡海偉。（資料圖片）

樂齡科技博覽將於11月舉行，蔡海偉指將有180間企業參展，提供700多款長者產品，展館設有多個主題區，分別是「智慧城市」、「居家照護」、「出行輔助」及「樂齡美食」等，其中「出行輔助」會展示新款電動輪椅，長者可自行操作，甚至幫助站立，機構會視乎長者經濟能力調整租金。

3D打印助吞嚥困難長者吃美食

而「樂齡美食」會展示3D打印機，打印院餐協助吞嚥困難的長者進食，亦會介紹一款參考國際標準製作的照護飲食指引，食譜教導如何製作「賣相」較好的院餐，而非「糊仔」，例如沙爹牛內炆米線，讓咀嚼能力的長者可以食用，相信長者食得更好，便可改善身體機能，從而可自行進食。

醫念科技總監許天浩指出，本地長者對認知障礙有忌諱而延誤診治，他們研究用流程式提供60至70款遊戲，包括麻雀、書法等，他們可透手機邊玩邊與好友通話，相信可幫助預防、減慢腦退化。