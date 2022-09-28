衞生署停7名涉濫發免針紙醫生接種資格　停長者醫療券等資助計劃

目前有7名私家醫生因涉嫌濫發醫學豁免證明書（免針紙）而被拘捕。繼政府早前宣布相關「免針紙」將在10月12日起不獲接納後，衞生署今日（28日）再表示，在發現異常情況後，已即時停止相關醫生參與疫苗接種計劃資格，並正收回已向其發放的新冠疫苗，他們不能繼續為市民接種新冠疫苗。

此外，署方又指，已同時停止相關醫生其他資助計劃，包括其他疫苗資助計劃和長者醫療券計劃等的資格，他們亦不能再簽發「免針紙」作疫苗通行證之用。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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衞生署發言人強調，已即時停止相關醫生透過醫健通系統簽發「免針紙」的資格。醫務衞生局和衞生署亦已將個案轉交醫委會跟進。

署方又指，已再次提醒私家醫生提升接種率對鞏固有效的防疫屏障的重要性。衞生署向醫生發出的指引，已詳細列明不適合接種疫苗的醫學原因。醫生只應在證實相關人士並不適合接種科興和復必泰後，方可發出醫學豁免證明書。

署方強調，在考慮簽發醫學豁免證明書時，醫生必須參考衞生署指引，並遵從《香港註冊醫生專業守則》，根據臨床判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨床決定。

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



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會繼續監察醫生簽發「免針紙」情況

發言人續說，政府會繼續密切監察醫生簽發「免針紙」的情況，如有發現異常情況、違反《香港註冊醫生專業守則》或任何涉及刑事成分的行為，定當嚴肅處理，把相關資料轉交香港醫務委員會及執法部門跟進。