調查：三分一長者疫下情緒受困　抑鬱、焦慮風險比前年大幅上升

疫情下不少長者減少外出「避疫」，更或減少與親友見面。有長者情緒健康調查發現，過去兩年逾三分一長者受情緒困擾，而抑鬱、焦慮及孤獨風險均大幅提升，包括有抑鬱風險的長者比率由2020年8.4%提升至今年的14%，而具焦慮風險的長者比率則由2020年7.4%升至今年的12%。



另外，亦有調查發現逾50%受訪長者表示難以入睡、容易驚醒或過度睡眠。團體認為，疫情下長者的生活規律被打亂，人與人之間的關係變得較疏離，長者情緒容易受壓，令受情緒困擾的長者數字增加。團體又建議家人主動關心、鼓勵長者重建生活規律，以及協助長者在生活中加添有意義的活動。



「賽馬會樂齡同行計劃」在今年4月至6月進行香港長者情緒健康電話訪問調查，與4,921名60歲或以上長者進行電話訪問，了解他們的精神健康近況。調查發現，大部份受訪者對新冠疫情相關壓力來源並不感到擔心，主要憂慮為一旦感染會連累家人。

精神健康方面，調查指34%的受訪長者最少受到抑鬱、焦慮或孤獨其中一項所困擾。與2020年同期的電話訪問結果相比，具抑鬱和焦慮風險的長者比率都有大幅提升。而在今年第五波疫情之下，女性、獨居、過往有精神健康困擾，或曾經感染新冠病毒的長者，比其他長者面對更大的精神健康風險，需要更多關注。

團隊指，在中心及公共醫療系統兩者的配合下，現時黃伯的情況已轉趨穩定。（「賽馬會樂齡同行計劃」提供）

「賽馬會樂齡同行計劃」團隊於第五波疫情期間向深水埗長者郵寄情緒健康物資，當中黃伯的女兒收到物資後，認為當中提及的情緒困擾狀況與黃伯的狀況吻合，於是致電向團隊中社工查詢。社工與黃伯對話了解後發現其狀況須馬上安排急症及精神科服務。團隊指，在中心及公共醫療系統兩者的配合下，現時黃伯的情況已轉趨穩定。

另外，香港路德會社會服務處轄下耆年日間護理中心及耆年院舍組，亦於今年6月至9月以問卷形式，向全港1,144名60歲或以上長者，進行「長者精神健康與資訊科技運用」問卷調查。結果顯示33%受訪長者人屬「少許或以上抑鬱」，逾一半長者表示有難以入睡或容易驚醒等抑鬱徵狀。

調查又指，54%受訪長者表示感到疲倦或精力不足；近30%人感到自己很差勁，認為是失敗者。香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系客席教授及臨床心理學家黃沛霖分析，疫情下長者缺乏運動、生活形態有改變及擔心疫情會影響自己與家人，以上因素均會對睡眠質素及精力有影響，建議每天適量運動，以及保持規律作息。

香港路德會社會服務處耆年日間護理中心及耆年院舍組服務總監劉思凡表示，長者熟悉運用資訊科技有助維持與家人的聯繫，而掌握新技能亦有助提升長者生活滿足感。因此她建議坊間可因應長者日常需要及學習模式，提供更多專為長者而設的資訊科技培訓課程。