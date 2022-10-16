港府本月底發布虛擬資產在港發展政策宣言　陳茂波：涵蓋監管制度

近年非同質化代幣(NFT)發展迅速，財政司司長陳茂波今日（16日）發表網誌，指港府將於本月底舉行的香港金融科技周上，發布虛擬資產在港發展政策宣言，涵蓋願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，政策宣言將清晰表達政府立場。



陳茂波在網誌鹑露，港府將於月底發布虛擬資產在港發展政策宣言。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌提到，香港金融科技周將於10月31日至11月4日舉行，主題是「突破界限 共創非凡」，有超過500家國內外機構和超過200名來自內地、歐美和亞洲多個國家的演講者透過線上或線下參與活動。

以NFT形式派發限量版的出席證明協議代幣

陳茂波指，香港金融科技周乘着第三代互聯網(Web3)及元宇宙等構思而加入新元素，包括將以先到先得的方式，以非同質化代幣(NFT)形式向參加者派發限量版的出席證明協議（POAP）代幣。代幣持有者屆時可透過3D掃描製作其專屬虛擬化身，為來賓提供全新體驗，日後並可憑代幣優先參加其他行業活動。

港府將於金融科技周發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，內容涵蓋願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出先導項目，陳茂波指，「政策宣言將清晰表達政府立場，向全球業界展示我們推動香港發展成國際虛擬資產中心的願景，以及與全球資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。」

香港金融科技周將於月底舉行。（資料圖片）

過去五年投放逾1,500億元推動科研

在創科發展方面，陳茂波指，本港擁有五所全球100強的大學、兩所位列全球前40名的頂尖醫學院，香港至今已設有16所國家重點實驗室、六所國家工程技術研究中心香港分中心，以及22間中國科學院聯合實驗室，證明本港在科研工作方面獲得國家和國際所重視和肯定。

港府在過去五年共投放了逾1,500億元，在推動科研、培育人才及發展基建等多方面支持創科發展，包括注資100億元成立「InnoHK創新香港研發平台」，推動環球科研合作，平台至今已成功吸引海內外三十多所頂尖大學和科研機構與本地的大學和科研機構合作。

而創新及科技基金推出20多年來，亦孕育了不少研發人才、初創企業和已經落地的研發成果，吸引了大量私人投資。基金每年的支岀由2013至2014年度的逾7億元，增加至2021至2022年度約40億元，過去五年已為研發機構與公司提供了合共近58億元的資助，並透過「大學科技初創企業資助計劃」，向六所大學提供協助研發成果落地轉化的資助。