陳茂波料本年度赤字逾千億　學者冀放寬防疫措施改善經濟大環境

財政司司長陳茂波預料本年度赤字逾千億，為歷來第二高。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基今早（20日）在電台節目認為預警合理，單是賣地收入已少了一千億，而九月開始外圍環境突然轉差，例如聯署局近日或又再加息，發展商投地的意欲大減。另外，其他國家不論是搶人才、搶資金或搶生意都競爭相當激烈。



本港最新失業率4.1%，下跌0.2個百分點，袁偉基指出九月份情況似乎突然轉差，因消費券效應及保就業計劃已經完結，加上中秋節食肆等生意都未如理想，希望在政府放寬入境檢疫措施後可令氣氛轉好，改善經濟民生。



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袁偉基表示，財政年度仍有約半年，財政預警未必會實現，但認為預警合理，因為單是賣地收入已少了一千億，而九月開始外圍環境突然轉差，例如聯署局近日或又再加息，令樓價下跌，發展商投地的意欲大減。

袁偉基指單是賣地收入都少了一千億，而九月開始外圍環境突然轉差，例如聯署局近日或又再加息，令樓價下跌，發展商投地的意欲大減。（樹仁大學）

袁偉基認為如本港可以更精準抗疫，如防疫措施上可寬鬆少少，令經濟大環境有所改善，可刺激消費，增加政府收入，年度赤字未必會到一千億的地步。另外，10月時會公布施政報告，現在發出預警即來年「派糖」相信會減少。

上一年度亦是預警有千億赤字，但最終卻有盈餘，袁偉基不認為今年的情況會與去年一樣，因去年有過千億的賣地收入，但今年上半年只有百多億，在加息下樓價有5%至6%的跌幅，認為下半個財政年度可收復失地的機會較細，但如經濟氣氛轉好，可能發展商會更積極投地，赤字或會收窄。

袁偉基指出，即使財政赤字達千億亦不需太擔心，因仍有八千億盈餘，可用一段時間，另外亦可以發債的方式「藏富於民」，無論開源或是節流都有很多方法。本港內部經濟已到極限，對外而言，其他國家競爭對手非常積極搶生意，通關是扭轉局勢的重要一步。

失業率方面，袁偉基認為如放寬社交距離及通關，失業率或可回落至3.9，但九月份情況似乎突然轉差，消費券效應及保就業計劃已經完結，特別是不少傳統老字號結業，過千間酒樓被追租，惟希望在通關及放寬檢疫措施後可令經濟氣氛好轉。

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