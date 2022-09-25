0+3｜陳茂波指本地邁向晴天　應加速做好復常各項準備

財政司長陳茂波今日（25日）發表網誌，指本地正邁向「晴天」，本港入境防疫政策將在明日起放寬，市民及商界普遍歡迎有關措施，又指大家應加速做好復常準備，以便捕捉經濟恢復帶來的機遇。



財政司司長陳茂波表示，大家應做好復常的各項準備。（陳茂波網誌）

陳茂波表示，環球金融市場上周繼續波動，形容「外圍漫天風雨」 ，多家主要央行大幅加息，以及預告會繼續加息的言論，觸發了股市、匯市和商品市場明顯震盪。

他預料本港的出口將進一步受壓，本港商品出口已連續三個月按年萎縮，即將公布的八月跌幅繼續擴大，且借貸成本會上升，金融市場，尤其是外匯和證券市場，將隨外圍市場變化而持續波動。

▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



+ 6

仍要積極配合防疫要求

不過，陳茂波亦指，本港過去一周有「好消息」，隨新增確診數字漸趨平穩，入境防疫要求將在明日起放寬，包括取消入境人士的酒店檢疫安排，並改為「0+3」，旅客登機前可以快速抗原測試取代核酸檢測等。

他表示，疫情困擾世界已近三年，外地的人員往還近期正快速恢復，強調大家仍要積極配合防疫要求，同時也要做好復常的各項準備，以便在邁向「後疫情」階段時，也能捕捉經濟恢復帶來的機遇。

國慶日派第二期消費券

他又指，10月1日國慶日將至，碰巧當日亦發放第2期的消費券，期望可提振消費需求，惠及零售及餐飲市道，讓市民與家人相聚、愉快消費，慶祝國慶。

▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼

