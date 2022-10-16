陳家亮料新變種病毒致確診數增　惟重症死亡未必升　籲正視長新冠

本港疫情反覆，另再現新變種病毒株，中大醫學院院長陳家亮今（16日）於無綫節目《講清講楚》表示，相信感染人數將會進一步增加，惟隨著其逐步趨向主流，殺傷力將會減低，故嚴重及死亡個案則未必會跟隨上升，認為港府可據相關醫學數據，考慮放寬入境限制至「0+0」。

本港至今已有逾百萬計市民感染，陳家亮透露其研究結果初步分析，7成受訪者體內已無殘餘病毒，但有持續長新冠情況，當中有4成人記憶力變差、約兩成人有脫髮問題，第五波感染患者及有打針人士症狀則相對輕微。他推算本港有最少200萬人現長新冠，呼籲當局正視，包括盡快設立專科診所分流治療。



陳家亮。(歐嘉樂攝)

截至昨日止，本港確診連續三日均破5,000宗關口，另再添BQ.1.1及XBB新變種病毒株。陳家亮認為，新冠病毒變種不斷推陳出新，若要成為主流，則需減低殺傷力，與此同時增強傳播力，故他相信感染人數將會進一步增加，惟嚴重及死亡個案則未必會跟隨上升。陳家亮期望，若按此走勢，相關的醫學數據可給予政府信心，進一步考慮放寬社交距離措施及入境限制至「0+0」。

籲市民接種流感針：過去兩年疏於防備

冬季流感將至，被問到將與新冠病毒共同夾擊，他表明不擔心後者，「因為而家已經有好嘅疫苗，同免疫屏障」，惟公眾則需注意流感威力，因受疫情影響，過去兩年或疏於防備，呼籲市民應接種流感針。

▼7月12日 中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼



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中大醫學院今年7月展開全港首個長新冠研究，調查新冠康復者出現後遺症的情況，陳家亮透露，至今已收集約7000名受訪者數據，據研究初步發現，7成人體內已無殘餘病毒，但有持續長新冠情況。

長新冠副作用：失眠、焦慮、抑鬱 肌肉酸痛及脫髮

最常見症狀包括認知問題例如記憶力變差（4成）、情緒問題例如失眠、焦慮及抑鬱等（3至4成）、咳、氣促、肌肉酸痛及脫髮（2至3成），另有4成受訪者表示同時出現多個問題。而女性、年滿65歲人士、不接種疫苗的人風險較高。

有接種疫苗及感染Omicron或其變異株，長新冠症狀則相對較輕微，陳家亮提到，有3成受訪者已打兩針或三針，其症狀均比較短暫和輕微，最短僅持續一個月，反之則可長達兩年。他解釋稱，打針後感染機會降低，併發症或出現嚴重情況亦隨之減少。此外，有9成受訪者於第五波疫情感染Omicron或其變異株，其症狀則相較第四波疫情較短暫，他相信與Omicron殺傷力變弱有關。

咖啡師癒後無法分辨酸及苦味

陳家亮指，有兩、三成人長新冠會自我痊癒，但餘下症狀持續，則會影響日常生活，期望當局正視，他指，曾有任職咖啡師的患者癒後無法分辨酸及苦味，惟有醫生則著其「沖咖啡前吃粒糖」，亦有醫生稱「咁咪仲好，咖啡咁苦」，結果難獲適切治療，他認為醫學界本身亦應提升對長新冠的認同。

他續說，長新冠成因與腸道內好及壞細菌失衡有很大關係，由於相關失衡有其獨有狀態，「好似手指模咁」，遂可透過檢測腸道情況，確定新冠康復後出現的病徵是否屬長新冠。

陳家亮建議政府可設立專科診所分流治療，免釀後患，「永遠都係病向淺中醫，如果有過百萬香港市民受呢方面影響，及早處理佢，好過日後變成持續，或者有其他複雜問題出現。」