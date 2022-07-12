長新冠｜中大推算逾90萬康復者出現症狀　全港首個大型研究今展開

新冠疫情持續，本港有近 130 萬人曾經感染，當中不少康復者出現「新冠肺炎長期綜合後遺症」（俗稱「長新冠」）症狀。中大醫學院推算，全港確診人數達127萬，當中超過90萬名康復者有最少一個「長新冠」症狀。



中大醫學院在醫院管理局支持下，今日（12日）開展為期3個月的全港首個大型長新冠研究，目標有10000人參與，以問卷形式調查本港新冠康復者出現後遺症的情況，掌握長新冠問題對患者健康、家庭及工作的困擾程度，以協助政府制定策略及調撥資源，策劃更全面的長新冠醫療服務。



另外，醫學院亦邀請參加者參與為期3年的第二階段研究，團隊會為1000名長新冠患者提供腸道微生態分析，以改善微生態失衡治療長新冠，名額先到先得。



▼7月12日 中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼



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研究中554名康復者 70%患有中度至嚴重程度長新冠症狀

中大醫學院表示，「長新冠」是指新冠肺炎患者在康復後4星期，仍持續至少1種症狀，包括心口痛、疲倦、失眠、呼吸急促、脫髮、焦慮、關節痛及腦霧等。研究團隊在去年發表的研究顯示，有76%新冠患者康復後 6個月內出現至少1種長新冠症狀，而後期的一項問卷研究亦發現，554個新冠康復者當中，有70%患有中度至嚴重程度的長新冠症狀。

長新冠影響家庭關係 中大醫學院陳家亮：是需要急切處理的公共健康問題

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，長新冠是需要急切處理的全球公共健康問題。他指出，長新冠不僅影響患者健康，亦會影響患者與家庭的關係，當他們出現情緒或精神上問題，便需要適切的綜合社會務及支援，避免釀成家庭暴力或糾紛，而長新冠會影響患者工作表現，或會對經濟復蘇造成影響。

陳家亮又說，目前香港欠缺大型「長新冠」研究，無數據協助制定及推行相關醫療政策，期望今次研究可以協助政府制定策略及調撥資源，策劃全面的長新冠醫療服務。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，長新冠不僅影響患者健康，亦會影響患者與家庭的關係及工作表現。（林澤鋒攝）

另外，醫學院亦邀請參加者參與為期3年的第二階段研究，團隊會為1000名長新冠患者提供腸道微生態分析，以改善微生態失衡及治療長新冠，而有關名額先到先得。

長新冠與腸道微生態相關 惡菌致疲倦、失眠、記憶力差

醫學院內科及藥物治療學系教授及香港微生物茵群創新中心總監黃秀娟表示，醫學院在6個月前進行的研究發現，「長新冠」與腸道微生態息息相關，長新冠患者的腸道微生態與非新冠人士明顯出現不同，例如腸道微生態生物多樣性會顯著較低。她解釋，缺乏與免疫力有關的「好菌」會出現持續咳嗽和氣促，而某些「惡菌」亦會引致疲倦、失眠、記憶力差和失去味覺等腦神經系統問題。

黃秀娟表示，如市民參與第二階段研究，需每半年捐贈一次糞便樣本，供中大研究預防及治療「長新冠」的方法。（林澤鋒攝）

黃秀娟說，參加者需要每半年捐贈一次糞便樣本，供中大研究預防及治療「長新冠」的方法。她期望研究能夠預測新冠患者康復後，患上「長新冠」的風險，以及為患上持續徵狀的康復人士確定是否有「長新冠」型微生態，以對症下藥。

什麼人會「紅碼」？有什麼限制？ 確診者會紅碼，不可進入特定或高危人群場所包括醫院、院舍等 什麼人會「黃碼」？有什麼限制？ 家居監測中的入境者會黃碼，不可進入高危場所，不可參與除口罩的高風險活動

長新冠大型研究不設年齡限制 問卷需時僅2分鐘

「香港長新冠大型研究」以網上問卷形式進行，醫學院歡迎所有新冠康復者參加，包括長者及兒童，不設年齡限制。問卷會詢問受訪者的基本資料，例如性別、年齡、確診資料及疫苗接種紀錄等、亦有數條問題詢問長新冠症狀和對個人健康的影響。

醫學院表示，今次研究醫管局會提供行動上的支持，例如在轄下中西醫門診診所張貼附有二維碼連結的海報，方便到訪人士填寫網上問卷，而整個問卷調查需時大約2分鐘，設有中英兩種語言供選擇。