消委會｜音樂串流平台歌庫藏量差距大　逾半免費試用後自動續訂

【Apple Music/JOOX/KKBOX/MOOV/Spotify/TIDAL/YouTube Music】以串流（streaming）方式播放音樂日趨普遍，消委會近月實試七大音樂串流平台，各營運商的基本月費相若，均介乎48元至58元，但歌庫藏量各異，Apple Music、KKBOX、TIDAL聲稱收錄逾9,000萬首歌，遠遠拋離於眾平台排行最尾的JOOX，差距超過1倍，MOOV則未應要求提供相關資料。

個別平台亦提供較高音質收費計劃，其中KKBOX每月收取116元，較其基本月費高出1倍。



全部平台均設免費試用，但有逾半會於試用期後自動延續服務，用戶需手動終止服務；若於訂閱期間取消服務，全部平台均不設按比例退款。有專家提醒，靚聲須配合器材，因此使用高解析服務計劃時，需留意播放裝置和耳機是否支援；消委會則建議「貨比三家」，並需慎閱服務條款，另應注意刪除平台的應用程式並不等於提出終止服務。



七大音樂串流平台基本月費、自動續約詳情、收納歌曲數量：



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消委會職員於今年8月至9月期間，以一般消費者身份，檢視了7個在本地營運的音樂串流平台，包括Apple Music、JOOX、KKBOX、 MOOV、 Spotify、TIDAL和YouTube Music。

在選擇音樂串流服務時，平台所收納的歌曲種類和數量多寡是用戶的其中一個重要考慮因素。消委會發現，7個平台的歌庫皆涵蓋本 地、華語、日韓、歐美等音樂，其中TIDAL以歐美歌曲為主，並未收錄個別本地唱片公司的作品。

歌曲數量方面 ， 除了MOOV沒提供相關資料外，餘下6個平台聲稱收納的樂曲大約為4,000萬首（JOOX）到9,000萬首（Apple Music、KKBOX、TIDAL）， 差距超過1倍。

Apple Music、YouTube Music搜尋歌曲表現較佳

搜尋歌曲的方便程度亦是考慮點之一，實試結果顯示，Apple Music和YouTube Music表現較佳，兩者皆能直接找到所有測試歌曲，過程中毋須更改任何搜索詞；不論是搜尋韓文、日文、或華語歌曲，TIDAL 需不時更改搜索詞，例如轉換為羅馬拼音或英文，使用時較為不便，或會影響用戶體驗。

收費方面，JOOX、 Spotify和YouTube Music有提供免費版，但均有間歇播放廣告、無離線播放、音質選擇較少等情況；前兩者更有限制跳選歌曲功能，Spotify更不容許免費版用戶播放特定歌曲；YouTube Music則不提供背景播放，即切換應用程式或關閉屏幕均會令播放中的音樂中斷。

Spotify有提供免費版，但不容許免費版用戶播放特定歌曲。（Getty/VCG）

各平台均設有會員制，個人計劃收費介乎48元至58元，部分平台另有提供月費較高的無損（lossless）或高解析（High-Resolution，簡稱Hi-Res）音質計劃，費用由每月最低68元（MOOV）到最高116元（KKBOX），可達基本收費計劃的2倍。各平台另提供家庭計劃供選擇，月費介乎66元至144元，支援家庭成員數目上限則由3人至6人不等。

7個音樂串流平台都設免費試用，期限介乎14天至1個月不等，不過，有四個平台包括Apple Music、Spotify、TIDAL和YouTube Music，均會在試用期後自動延續服務及收費，用戶如不希望續訂及付費，需自行於訂閱結束前提出終止服務要求。

值得注意的是，所有平台都在合約列明，如用戶於訂閱期間取消服務，商戶並不會按比例退款，惟客戶在一般情況下可以繼續使用平台服務直到訂閱期結束。

消委會發現，JOOX雖聲稱支援無損播放，但其歌庫中的無損音質樂曲較其他平台少。(資料圖片)

音質方面，消委會發現，各平台提供的音質各異，其中JOOX雖聲稱支援無損播放，但其歌庫中的無損音質樂曲較其他平台少；即使有歌曲能以無損播放，其檔案大小卻時有出錯，相關應用程式及網站亦未有列出音質的詳細訊息，資料透明度欠佳。

學者：靚聲要器材配合

香港中文大學計算機科學與工程學系講師周卓之博士表示，靚聲須配合器材，因此使用高解析服務計劃不一定代表能獲得更佳的聆聽體驗，例如使用藍牙（Bluetooth）耳機時，須留意播放裝置和耳機是否支援aptX HD、aptX Adaptive、LDAC或LHDC等編碼技術，否則未必適合用於收聽高解析音樂；以智能裝置收聽高解析音樂時，則須外置數碼模擬轉換器（簡稱DAC），方能享受到高解析音樂好處。

消委會又對各平台的客戶服務進行實試，包括在不同日子的同一時段以一般消費者身份向各平台的客服作出查詢，然後記錄平台回覆的所需時間，從而評估其客戶服務是否可靠，消委會發現，YouTube Music未有提供任何客服聯絡方法，另JOOX在一個星期過後仍未對任何電郵作出回應，消委會點評其服務表現「亟需改善」，其線上表格設計亦令人懷疑其是否運作正常；其餘5個平台則能在當日甚至是數小時內回覆查詢，反應迅速。不過，MOOV的熱線則難以聯絡客服人員，最終須發送電郵方能成功取消訂閱，過程轉折。

消委會建議，消費者宜先瀏覽各平台的網頁資料 ，「貨比三家」後才付費訂閱，另訂閱服務期較長的季費或年費計劃前，最好先登記免費試用，以免在付款後方發現服務與想像中有落差。消委會又提醒，不少平台的免費試用期過後會為用戶自動續訂，如消費者不打算付費，務必要在指定日子前妥善提出取消訂閱要求，並在登記免費試用前務必細閱相關的服務條款及細則，並在裝置中記下試用到期日等提示，另應注意刪除平台的應用程式並不等於提出終止服務。

消委會又忠告，無損或高解析音樂計劃的音質較佳，但收費亦較高。消費者在挑選高解析音質計劃時應考慮自身的實際需要，以及擁有的器材是否支援相關要求。