消委會｜小老板紫菜鈉含量最高　一盒九片已達成人每日攝取量四成

港人常吃的日本壽司及飯團，甚至拌飯用的配料，亦涉及即食紫菜。消委會今日（17日）發表最新的調查報告，發現市面有售的27款紫菜中，當中18款的鈉含量超標，而品牌「小老板」的紫菜鈉含量，每100克中更高達2,960毫克。雖然紫菜的碘含量豐富，但本來已含有鹽份，因此加工過程再添加鹽，鈉含量將會更高，而經常食用高鈉食品，患上高血壓的風險將會提高。



泰國製的小老板、四洲芥辣味紫菜鈉含量最高

消委會今年2月至4月，從市面搜羅27款即食紫菜，包括18款零食紫菜、8款壽司紫菜或飯團用紫菜，以及1款紫菜絲，每包介乎10元至62元不等。消委會發現，當中19款樣本達食安中心的高鈉水平，即每100克紫菜超過600毫克鈉。

零食紫菜方面，泰國製的小老板鈉含量最高，每100克中含有2,960毫克，相比標籤的2,033毫克，高45.6%。排第二高為內地製的四洲芥辣味紫菜，每100克中便含有2,710毫克，相比標籤上的1,908克，高42.0%。

消委會從市面搜羅27款即食紫菜，包括18款零食紫菜、8款壽司紫菜或飯團用紫菜，以及1款紫菜絲。（消委會圖片）

Ddoddomam原味有機紫菜測試鈉含量比標籤高近3倍

不過標籤與實際測試的鈉含量，有兩款樣本差距達一倍以上。Ddoddomam原味有機紫菜，雖然每100克含985毫克，遠低於上述兩款紫菜，但仍然超出食安中心標準，較標籤上的250毫克，高294.0%。

另一款以著名卡通Baby Shark圖案包裝，標榜兒童可食用的廣川有機無鹽紫菜，雖然鈉含量為零食紫菜樣本中排第三低，但同樣超出食安中心標準，相比標籤上的333克，高130.1%。

壽司或飯團用紫菜方面，日本製的Topvalu紫菜20片裝，為所有紫菜樣本中最高，每100克中含有4,840毫克，惟屬於豁免營養標籤的產品，因此沒有標示其聲稱的鈉含量。

碘含量攝取過多構成負面影響

香港營養師協會表示，紫菜是各種植物化學物的來源，部份帶有抗炎、抗氧化等作用，即可有助保護心血管健康，亦可改善控制血糖。亦因其糖份及脂肪含量，相對其他零食較少，可偶爾作為非正餐小食。

協會又指，海藻類食物的碘含量豐富，攝取過多或對身體構成負面影響，加上海藻可吸引海洋的金屬污染物，加上即食紫菜經過加工或已流失營養，因此建議消費者提防過量進食，並建議購買前須細閱食品標籤，選擇非油炸及少鹽的產品。