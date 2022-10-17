消委會｜9成牙膏含微量重金屬　兒童牙膏Elmex雙低標　貴品牌低分

牙膏選擇五花八門，消委會早前測試市面上合共30款的普通和兒童牙膏，發現各有3個和兩個兒童牙膏品牌的酸鹼值和氟含量未能符合內地標準，易致琺瑯質受損，其中Elmex（艾美適）更雙雙低於標準，整體評分以5分為滿，僅錄3分，Tom 's和Dr Brown 's則敬排末席，屬兒童牙膏最低分品牌，只得2.5分。

消委會另發現，有9成牙膏品牌檢出微量重金屬，另有16款檢出歐盟限制使用的過敏香料，雖然前者符合相關標準要求，但重金屬可積聚於人體內，對健康造成不良的影響，提醒消費者應小心選擇。香港牙醫學會代表陳慧玲建議，消費者應避免選用酸性牙膏，因或會弱化牙齒表面，甚至導致磨損，提議市民選擇具功效的牙膏時，應諮詢牙醫意見。



市面上牙膏選擇五花八門，消委會提醒消費者應小心選擇。(李澤彤攝)

最新一期《選擇》月刊，封面主題是牙膏產品。消委會於今年3月至5月從大型連鎖超市、百貨公司、個人護理用品店等搜集30款牙膏樣本，每包裝售價介乎10元至100元；當中包括17款普通牙膏和13款兒童牙膏，其中16款在包裝上標示適用年齡；另有6款兒童牙膏和6款普通牙膏在包裝上標示了含氟化物及 /或 其氟含量。

測試根據內地《化妝品安全技術規範》和標準GB/T 8372-2017進行，包括檢視產品的外 觀和穩定性、重金屬含量（砷和鉛）、酸鹼值、氟含量和微生物含量，相關準則規定牙膏的酸鹼值不應低於5.5或高於10.5。

7款普通牙膏樣本的酸鹼值全合標準

測試結果顯示，17款普通牙膏樣本的酸鹼值介乎6.4至9.5，全部符合標準；惟13款兒童牙膏樣本的酸鹼值則介乎3.8至8.2，當中3款的酸鹼值未能符合標準要求，包括Elmex（艾美適）、 Tom 's和Dr Brown 's，分別錄得5.0、4.8及3.8。Elmex（艾美適）整體得分僅得3分（5分為滿），Tom 's和Dr Brown 's則僅得2.5分，敬排末席，其中聲稱美國生產的Dr Brown 's零售價為85元，較其餘兒童牙膏品牌貴。

香港牙醫學會代表陳慧玲醫生表示，當口腔環境的酸鹼值降至5.5（或稱為臨界酸鹼值）以下時，牙齒的琺瑯質有機會開始被溶解。她指，過酸的牙膏加上牙刷的摩擦或會弱化牙齒表面，甚至導致磨損，建議消費者應避免選用酸性牙膏。

此外，各有6款兒童牙膏及普通牙膏於包裝標示含氟化物及/或其氟含量。測試結果顯示，當中有兩款兒童牙膏未能符合內地標準要求，包括Baby Coccole及Elmex，各檢出的游離氟含量分別只有0.042%和0.046%，未能達致介乎0.05%至0.11%的標準，其中Baby Coccole整體得分同樣低見3分。

普通牙膏方面，共有另有9款檢出氟化物，惟當中有3款未有於包裝上明確標示，全部符合內地標準。其餘15款沒有標示氟含量的樣本則沒有檢出氟化物。

26款樣本檢出鉛雖符標準 惟多用會累積體內

消委會研究亦發現有部分品牌含重金屬。其中7款牙膏樣本檢出砷，檢出量由每公斤0.088至0.29毫克，另有26款樣本檢出鉛，檢出量由每公斤0.052至0.80毫克，但各品牌均符合《化妝品安全技術規範》要求，即鉛含量不得超出每公斤10毫克。

不過，消委會提醒，雖然全部樣本的砷及鉛檢出量均符合內地標準，但由於重金屬可積聚於人體內，對健康造成不良的影響。部分檢出重金屬的兒童牙膏樣本標示為適合嬰幼兒使 用（3歲以下），由於嬰幼兒未必懂得漱口或把牙膏和泡沫吐掉，建議家長應在旁指導嬰幼兒刷牙，以盡量減少兒童把牙膏吞服的機會，降低攝入重金屬的機會。

兒童高露潔未標明含香料 且高於歐盟標準

測試結果另顯示，6款樣本檢出過敏香料丁香油酚，其中兒童牙膏Colgate（高露潔），檢出0.013%含量，超出歐盟《化妝品法規》需標示該過敏香料的上限，惟其包裝上的成分 表，卻未有標明。另有12款品牌檢出檸檬烯，各有兩款兒童牙膏及3款普通牙膏超標，惟Oral B、JASON和Yuan阿原均未有於包裝標示，其中Yuan阿原柑仔牙膏整體得分更僅錄得2.5分，屬17款普通牙膏最低分品牌。

消委會提醒，選擇牙膏時，應先詳細閱讀產品包裝上的成分表，按自己的需要及牙科醫生的建議選擇合適品牌。

不少牙膏聲稱具有預防牙石、防牙菌膜、防敏感和美白等功效，香港牙醫學會代表陳慧玲醫生則表示，具有特殊配方的牙膏能提供其他功效及有效促進牙齒健康，例如一些含較高氟化物的牙膏，可為容易蛀牙的人提供額外的保護作用，以及含有經證明可降低牙齒敏感的成分的防敏感牙膏。牙醫或會因應患者需要，建議他們使用這些牙膏；如果患者有疑問，應向牙醫尋求專業建議。另外，有其他種類的牙膏以促進牙齦健康和美白牙齒為目的，它們含有不同的成分，效果也不盡相同，患者也可以在選擇合適的牙膏前諮詢牙醫。

相關產品已轉交海關跟進

消委會指，相關產品資料和測試結果已交由海關跟進。海關回應指，已作出研究及跟進，並已試購懷疑不安全的產品作安全測試，唯測試仍在進行中。

Colgate高露潔生產商表示，產品的成分內的丁香油酚濃度低於0.01%，與消委會的測試結果不符。Dr Brown 's的生產商則指，產品經實驗室證實成分不含有害物質，符合歐盟化妝品法 規 要 求，即使幼童不慎吞服，亦不會對健康構成影響，另產品的酸鹼值較低，有效透過偏酸環境以抑制細菌生長。

消委會今年接12宗牙膏類投訴

消委會今年首九個月接獲牙膏類產品的投訴為12宗，較去年全年總數的11宗多出1宗，比對去年同期亦多出4宗。2020年全年總數為15宗，2019年則為10宗。