消委會｜「先買後付」投訴倍增　各平台逾期罰款不同　退貨難追討

近年新興「先買後付」消費模式，標榜「先享受、後付款」的免息分期付款。消委會在今年首9個月，共接獲19宗「先買後付」投訴，較去年全年9宗升逾一倍。



消委會形容「天下沒有免費的午餐」，消費者一旦逾期還款，須承擔不同費用，或甚在不知情下暫停或終止其帳戶，罰款或解凍帳戶收費由50至300元不等，或以年利率計算。消費者求助時，往往只獲聊天機械人回覆，即使聯絡到商家，但平台與商家權責亦不清，容易互相推搪。



消費者一旦逾期還款，須承擔不同費用，或甚在不知情下暫停或終止其帳戶，罰款或解凍帳戶收費由50至300元不等。（《選擇》月刊）

消委會今年首9個月接獲19宗「先買後付」投訴，去年同期有4宗，全年有9宗，投訴涉及商家未有清楚解釋和「先買後付」平台之間的關係，消費者或不知道服務是由第三方提供。

手續費50至300元不等或以年利率計算

消委費指出，「先買後付」平台大多標榜讓消費者免息分期付款，付款期通常較短，大多為三個月，惟當中逾期付款條款，不同平台各有規定，或涉及各種名目的收費，如延期付款行政費、戶口解凍手續費等，收費由50至300元不等，或以年利率計算。

有平台免息分期只限首 3 個月

有平台的免息分期只限首 3 個月，及後每個月的手續費為交易金額的0.2%，有部分平台的條款顯示平台可在未知會消費者的情況下，自行決定更改行政費用。消費者如未能及時付款，衍生的費用可能不低，平台甚至可交由第三方收款代理追討欠款，以及可隨時以任何理由拒絕、暫停或終止消費者的帳戶。

近年新興「先買後付」消費模式，標榜「先享受、後付款」的免息分期付款。（資料圖片）

只有聊天機械人回覆查詢

消委會又發現，不少在香港營運的「先買後付」平台的公司總部都設置於海外，有部分平台只提供電郵地址作查詢或投訴；有消費者被凍結帳戶後或欲取消交易時，無法即時聯絡平台，或只獲聊天機械人回覆，未能得到適時的協助，亦難以取回退款；平台與商家權責亦不清，在有爭議時容易互相推搪責任，令消費者缺乏保障。

退款機制方面，消費者處於非常被動的位置，有平台表明，須待商家確認及完成退貨，才會退款；而在平台確認之前，消費者必須繼續完成付款，涉及退款、退貨的要求，或須經由平台審批。

消委會指出，目前幾個「先買後付」主流平台並未持有放債人牌照，非銀行營辦的「先買後付」平台不受金管局的個人信貸產品指引約束。消委會建議非銀行提供的「先買後付」的平台應向公司註冊處申請放債人牌照，保障消費者的權益。