強制檢測︱68幢上榜　涉海逸豪園、海之戀、希爾頓中心等

新冠病毒疫情持續，醫務衞生局今晚（16日）發出最新一份強制檢測公告，共68幢大廈上榜。有67幢大廈因有較多居民確診而被納入公告，其中紅磡、青衣及粉嶺地區均有5幢大廈上榜；私樓包括大型屋苑青衣盈翠半島2座、荃灣海之戀9座、元朗Grand Yoho 10座、馬灣珀麗灣 22座等。另西九龍紀律部隊宿舍1座也上榜。此外，葵涌荔景邨樂景樓因污水樣本呈陽性而被納入公告。



公告列明任何人在10月10日至16日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周一或周二（17日或18日）進行核酸檢測。



▼10月16日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有67幢大廈被納入強制檢測公告。紅磡、青衣及粉嶺地區均有5幢大廈上榜，涉及紅磡國際都會都會軒 2座、青衣灝景灣 2座、粉嶺帝庭軒 1座等。此外，柴灣、荃灣、沙田及馬鞍山亦各佔4幢大廈，包括柴灣康翠臺 2座、荃灣海之戀 9座、沙田銀禧花園 4座、馬鞍山雅典居 2幢上榜等。其餘地方則僅有零星一至三幢。

上榜私樓名單：

港島：筲箕灣東威大廈2座、鰂魚涌逸意居2座、鰂魚涌新威園E座、鰂魚涌英皇道1032-1044號福昌樓、北角書局街23號美輪大廈、北角明園西街2-6號明苑中心、銅鑼灣龍華花園1座、半山區般咸道46-50號錦翠園、堅尼地城嘉輝花園C座、堅尼地城百年大樓2座、鴨脷洲海怡半島柏景閣；

九龍：紅磡黃埔花園棕櫚苑5座、紅磡黃埔花園翠楊苑3座、紅磡海逸豪園21座、紅磡國際都會都會軒2座、牛頭角得寶花園E座、大角咀凱帆軒1座；

▼10月16日 部份強檢大廈▼



新界東：將軍澳新都城1期6座、沙田好運中心棕林閣、沙田翠華花園B座、沙田希爾頓中心A座、馬鞍山曉峯灣畔5座、馬鞍山雅典居1座及8座、粉嶺帝庭軒1座、粉嶺碧湖花園7座、粉嶺海聯廣場2座、粉嶺花都廣場6座、粉嶺牽晴間1座、上水逸峯5座、上水上水中心5座；

新界西：青衣海欣花園1座、青衣灝景灣2座、青衣盈翠半島2座、荃灣海濱花園海昇閣、荃灣縉庭山2座、荃灣沙咀道298號翡翠廣場、荃灣海之戀9座、深井海韻花園2座、深井麗都花園5座、屯門青山公路新墟段133號玫瑰花園、元朗GrandYoho10座、天水圍嘉湖山莊美湖居3座、東涌東堤灣畔7座。

政府明日（17日）會於深井麗都花園、馬灣珀麗灣及青衣長宏邨重開臨時流動採樣站，位於深井海韻花園的臨時流動採樣站亦會延長服務日期至明日。

社區檢測中心和部分大型社區檢測站設有預約服務，市民可經網上系統預約。檢測中心／檢測站會優先為已預約的市民提供服務。市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

確診大廈增2600幢 涉山頂及西半山豪宅

確診大廈方面，共8,972幢大廈上榜，其中2,600幢為昨日（15日）新上榜大廈。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括山頂豪宅The Mount Austin、西半山豪宅殷樺花園、堅尼地城高尚住宅傲翔灣畔、數碼港豪宅貝沙灣南岸5座等。

▼10月16日 確診大廈名單▼



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10月16日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

長沙灣凱樂苑凱曈閣



旺角富榮花園 9 座



大角咀西九龍紀律部隊宿舍 1 座



大角咀凱帆軒 1 座



紅磡黃埔花園翠楊苑 3 座



紅磡黃埔花園棕櫚苑 5 座



紅磡煥然懿居 2 座



紅磡國際都會都會軒 2 座



紅磡海逸豪園 21 座



何文田俊民苑文禧閣



北角明園西街 2-6 號明苑中心



北角書局街23號美輪大廈



鰂魚涌英皇道 1032-1044 號福昌樓



鰂魚涌新威園 E 座



鰂魚涌逸意居 2 座



香港仔鴻福苑鴻麗閣



鴨脷洲海怡半島柏景閣



柴灣康翠臺 2 座



柴灣茵翠街 9 號悅翠苑



柴灣連翠邨連翠樓



柴灣富欣花園 2 座



筲箕灣東威大廈 2 座



觀塘翠屏(北)邨翠梓樓



觀塘順緻苑順華閣



牛池灣彩雲一邨繡文樓



牛頭角得寶花園 E 座



藍田康栢苑松栢閣



黃大仙啟德花園 1 座



半山區般咸道 46-50 號錦翠園



堅尼地城百年大樓 2 座



堅尼地城嘉輝花園 C 座



銅鑼灣龍華花園 1 座



青衣盈翠半島 2 座



青衣海欣花園 1 座



青衣灝景灣 2 座



青衣長宏邨宏善樓



青衣綠悠雅苑 1 座



荃灣海濱花園海昇閣



荃灣沙咀道 298 號翡翠廣場



荃灣縉庭山 2 座



荃灣海之戀 9 座



天水圍嘉湖山莊美湖居 3 座



元朗 Grand Yoho 10 座



元朗水邊圍邨山水樓



屯門富泰邨寧泰樓



屯門青山公路新墟段 133 號玫瑰花園



深井海韻花園 2 座



深井麗都花園 5 座



將軍澳新都城 1 期 6 座



粉嶺牽晴間 1 座



粉嶺海聯廣場 2 座



粉嶺碧湖花園 7 座



粉嶺帝庭軒 1 座



粉嶺花都廣場 6 座



上水上水中心 5 座



上水逸峯 5 座



上水龍豐花園 A 座



沙田好運中心棕林閣



沙田銀禧花園 4 座



沙田翠華花園 B 座



沙田希爾頓中心 A 座



馬鞍山曉峯灣畔 5 座



馬鞍山雅典居 1 座



馬鞍山雅典居 8 座



馬鞍山富輝花園 1 座



東涌東堤灣畔 7 座



馬灣珀麗灣 22 座



污水陽性大廈：

葵涌荔景邨樂景樓

