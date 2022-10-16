皇后山邨、瑞峰花園等近20屋邨屋苑污水呈陽性　政府派16萬份快測

疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（16日）公布，因應沙田區、大埔區及北區的污水檢測結果呈陽性，即有可能存在隱性患者，房屋署及民政事務署，將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



相關地點涉及近20個公共屋邨或私人屋苑，包括沙田區世界花園、瑞峰花園；大埔區寶雅苑及帝欣苑；北區皇后山邨、山麗苑等。



▼10月16日 部份污水呈陽性屋苑▼



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政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署，正在各區採集污水樣本進行病毒檢測，並在部份地區檢測到污水呈陽性的結果，即可能有隱性患者存在。房屋署及民政事務署，將會陸續向以下居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約16萬個快速抗原測試包。相關地點包括：

．沙田區 — 嘉田苑、嘉順苑、聚龍居、名家匯、瑞峰花園、世界花園、城河道及積存街附近一帶住宅、福來別墅、翠嶺山莊、御林峰、金泰別墅、桂園、沙田花園及美盈苑；



．大埔區 — 寶雅苑及帝欣苑



．北區 — 山麗苑、麻笏村、永寧圍、崇謙堂及皇后山邨



城河道及積存街附近一帶住宅。（政府圖片）

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼10月13日 醫務衞生局記者會預告放寬防疫措施▼

