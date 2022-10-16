增5564確診個案　輸入佔7%　新變異病毒株個案累計65宗

新增確診連續四日突破5,000宗大關，衞生署今日（16日）公布增添5,564宗感染個案，另新增五名患者離世，連續六日維持在單位數水平，七日平均死亡率為0.153%，至今本港累計死亡個案共有10,273宗。



輸入個案則錄得385宗，佔整體個案6.91%，七日平均確診率達5.11%，錄得自8月初以來新高。變異病毒株續增，合共65宗，當中55宗為XBB個案及五宗為BQ.1.1。



今日疫情概要：



-增5,564宗確診 ，較昨日微升2.58%

-輸入個案385宗，佔整體個案6.92%，較昨日輕微反彈

-新增5人死亡，七日平均死亡率錄得0.153%，累計死亡人數10,273人

-單日增18名病人危重，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數升至7.5%



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輸入個案七日平均比5.11% 8月初以來新高

本港確診數字反覆，本港今新增5,564宗確診個案，連續四日突破5,000宗水平。本地個案佔5,179宗，其餘385宗則為輸入個案，佔新增確診個案的6.91%。新增385宗檢測陽性輸入個案當中，242宗為機場檢測樣本陽性、83宗為第1至3日樣本陽性、60宗為第4至7日樣本陽性。

由於昨日由機埸入境的旅客達6,920人次，故確診比率為5.56%，較昨日輕微回升；七日平均確診人數達365人，平均確診率為5.11%，錄得自8月初以來新高。

近日有多種新變異病毒株襲港，衞生署公共衞生化驗服務處於10月7日至10月13日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約1.1%及93.3%。

截至今日零時零分，衞生署就每個輸入個案做分析，再發現多65宗變異病毒株個案，分別為55宗XBB、四宗BA.2.75.2、一宗BA.4.6及五宗BQ.1.1亞系個案，與昨日公在一樣。

截至今日凌晨零時，共有1,666名確診病人留醫治療，當中有241名新增確診病人，佔約14.5%，計算近7日每日平均新入院病人為216人。目前留院的危殆及嚴重病人分別有20及25名，當中8名危殆病人正接受深切治療。新增呈報八名危殆病人及10名嚴重病人，對比新增留醫病人總數增至7.5%。

死亡個案方面，截至今日凌晨零時零分，新呈報5宗感染新冠病毒病人離世個案。疫情累計至今，本港共錄得10,273人病亡。

學校呈報方面，由於今日為周日，毋須上課，故未有呈報個案，但仍有合共兩中學班別停課。院舍方面，今日有10間院舍有呈報個案，分別為八間院舍及兩間殘疾人士院舍，有15人確診，35名院友及兩名員工需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1. 東華三院羅文壎安老院（新界沙田美林邨美楊樓201至240室）

2.鳳溪護理安老院－安老部 （新界上水天平路22號（粉嶺上水地段第174號）地下至三樓）

3.香港路德會社會服務處路德會黃鎮林伉儷第二安老院（新界將軍澳寶明苑寶松閣、寶柏閣地下及一樓）

4.樂洋護老中心有限公司（九龍偉晴街62號偉成大廈1字樓A及B室）

5.環翠護老中心（香港柴灣環翠道121-121A號柴灣戲院大廈2至4字樓）

6.廣福護老院（荃灣）有限公司（新界荃灣荃景圍86號荃灣中心商場2期第11至14座B-1及B-2部份）

7.老舍（九龍旺角西洋菜北街197至209號園景大廈1字樓）

8.康璟護老院（九龍灣）有限公司（九龍定業街44-54號安德大廈地下C舖、1字樓及2字樓）



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1. 基督教懷智服務處賀屏宿舍 （新界元朗朗屏邨賀屏樓204至214室）

2. 君逸琚 （新界葵涌和宜合道1號葵星中心地下高層（部份）至2字樓）



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