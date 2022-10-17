自閉症少年多次打電話滋擾法官及其妻　官斥不能接受囚14日准緩刑

患有自閉症的19歲少年，2020年曾8次致電一名法官及其妻並作無聲通話，被控藐視法庭罪，案件今(17日)在高等法院處理求情及判刑。他的代表律師表示，少年經歷不幸的童年，他4歲時父母已離異，5歲時母親因抑鬱自殺，父親又因酗酒及涉毒品等未有照顧他，多年來只是在不同的家庭或院舍等地方成長。他亦捕後亦坦白承認，作這些滋擾電話只是貪玩，並在社工及家人等協助下，本已重過新生，惟案件卻一拖再拖。法官判刑時重申，違禁制令滋擾司法人員的行為不能接受，但考慮案件的各樣因素後，認為判被告入獄14天，但准緩刑1年，並下令他要支付堂約87,800元。



被告承認8次無聲電話歷時9分鐘

被告陳寶康，19歲，承認在2020年12月6日，致電予一名司法人員及其妻，但致電予該司法人員時沒人接聽，另6次致電其妻，其妻接了其中3次電話，但都沒有人說話。案中涉打的8次電話，歷時9分鐘。

被告陳寶康承認藐視法庭被判入獄14天，但准緩刑1年。（資料圖片）

被告後直認貪玩以為事主是藍絲

被告因涉違反滋擾法官的禁制令，去年3月被警方拘捕，被告承認在社交媒體telegram的群組，發現兩名事主的電話，並說：「我都係一時貪玩，先至玩個法官同佢老婆電話，無下次喇。」他又稱，認為事主是「藍絲」的人，故致電作弄他們。被告去年6月被控不斷打電話罪，但律政司同時亦有以民事途徑，在高院控告被告民事藐視法庭。被告涉不斷打電話的案件，暫時未有處理，並押後至下月18日再提訊。

控方同時就刑事及民事藐視法庭作起訴

辯方律師指，他們曾多次去信追問控方案件進度。控方今早在庭上承認，藐視法庭及刑事起訴，均屬同一案情，雖然控方代表強調，被告不會因為同一事件而雙重受罰，但法官也指，律政司在一件事情上，對被告同時作刑事及民事藐視法庭起訴，或會令人產生司法不公的印象。

患自閉症童年坎坷

辯方在求情時，亦透露被告童年的不幸遭遇，指被告4歲時父母已離異，他之後被發現患有自閉症等問題，他與母同住，母親有暴力對待他，惟母親於他5歲時自殺，他的父親又因涉毒品及酗酒問題，被告之後在社署監護下直至現在，並被安排在不同的小組家庭下生活，又他又經常受到同濟排斥，曾轉校數次，又因他有自閉症，難與他人相處及建立其社交網絡。

在欠缺管教受社會環境影響

2020年被告17歲，他在一個欠缺管教及關懷的宿舍生活，又因其病情影響，難跟從規矩。他後來在流覽社交媒體的群組時，發現到兩名事主的電話，並受到當時社會環境所影響，及群組內的訊息影響，以為事主是「藍絲」，才會犯上本案。但被告只是作了這次事後，便沒有再犯，精神及心理專家均指，被告因為缺乏指引，加上受其自閉症等症狀影響，因一時衝動，未有想及後果才作了該些行為。

本已重過新生活卻因案件延誤受壓

律師又指，被告因這事後，其父親及家人開始留意到問題，他現已搬回與父親同住，亦理解到他現已是成人，做事要考慮後果。他本亦已重新開始，曾當外賣員及在餐廳工作，卻因這案被拖了兩年，承受很大壓力。

官接受被告犯案時不成熟及受病情影響

法官高浩文在判刑時指，雖然控方認為同案滋擾司法人員的案件應該判監，法官亦同意在某些案件是必須的，但他也考慮到本案被告犯案時並不成熟，同時亦與他患有自閉症，當時未必意識到行為的後果，或會藐視法庭。而被告在本案的行為，相較亦屬輕微，似是惡作劇多於滋擾。法官認為，被告現時的處境，相信他將來的前途已亮出光明的一面，但就其藐視的行為，判監仍無可避免，但可緩刑處理。

案件編號：HCMP 2199/2021