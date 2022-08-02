涉違禁制令起警員底　女子被控藐視法庭罪未應訊　案押後至11月

一名女子前年涉違反法庭頒下的禁制令，對警員「起底」，被控以控藐視法庭，案件今(2日)在高等法院處理，該女子因健康問題未有出席聆訊。法官把案件押後至本年11月22日，若被告爭議是否藐視法庭，案件將會開審，預計需時三天。若她不爭議，當天將會處理其求情和判刑。



原告律政司司長，被告葉倩敏。涉案的禁制令於2019年頒發，禁止任何人非法披露警員、特務警察及其家人的個人資料等。被告涉於2020年9月違反該禁制令。

被告葉倩敏今早並未有到高等法院應訊。(資料圖片)

被告稱因皮膚問題而行動不便

律政司透露，被告因皮膚問題而行動不便，未能出院。法官遂在被告缺席下作出指示，指被告之前未有存入任何文件表達其立場，她今早聯絡法庭，稱因健康問題未能出席聆訊。法官指若被告就藐視法庭有爭議，會於本年11月22日開審，若不爭議，當天將處理其求情和判刑。

案件編號：HCMP 539/2022