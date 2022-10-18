調查：港人最滿意國家創科成就　建議各界就二十大精神多作解說

北京正值二十大會議舉行，本港一項關於國家過去十年整體發展滿意度的調查顯示，市民最滿意中國創新科技、經濟發展和國防實力提升這三方面的成就，各項比率均逾七成，唯在自由民主發展的滿意度僅得五成半，不滿比率亦為各方面最高。負責調查的機構建議，各界舉辦二十大精神的論壇，邀請專家向市民多作解說。



新青年論壇公布調查，召集人鄧咏駿（左）和新青年論壇顧問、理工大學專業進修學院講師陳偉強提出三項建議。（劉夢婷攝）

新青年論壇於10月12日至17日，以音頻電話隨機抽樣，成功訪問441名18歲或以上香港市民，了解他們對中國過去十年整體發展的評價，分為經濟發展、國防外交、創新科技、民主法治、打擊貪腐等九個方面叫市民作出評價，數據按政府統計處的性别與年齡人口分布加權處理。

七個項目滿意度都逾六成

調查顯示，當中七項都取得一面度，即逾六成的滿意度，包括78.9%受訪市民滿意中國過去十年創新科技發展，76.4%受訪者滿意中國過去十年經濟發展，74%受訪者國防實力提升方面的成就，67.9%受訪市民對打擊貪污腐敗滿意，66.1%滿意環境保護，64.3%萬意創意文化發展，63.4%萬意參與國際事務。

中國經濟和創科發展是今次調查中評價最高。（資料圖片）

自由民主發展和民族復興兩項僅得過半滿意度

其餘兩項則意見較參差。其中有關過去十年中國自由民主發展的意見，55.9%受訪市民表示傾向滿意，39.1%受訪市民傾向不滿，當中有24.4%表示「非常唔滿意」。新青年論壇召集人鄧咏駿指，有近四成受訪市民對中國過去十年自由民主發展傾向不滿，比率為九個項目中最高。

有關「中國正走向中華民族復興道路」的意見中，55.6%受訪者認同，21%受訪者表示「唔知道／難講」。新青年論壇顧問、理工大學專業進修學院講師陳偉強表示，這結果或反映香港市民對於「中華民族偉大復興」論述相對陌生。

中共第二十次全國代表大會10月16日在北京開幕。（資料圖片／新華社）

建議各界辦二十大講座加強市民認識

新青年論壇提出三點建議，首先是香港社會各界應加強宣傳二十大精神，陳偉強表示，應找多一些專家出席講座向市民作出解釋；其次，應加強向香港市民宣傳國家創新科技發展，包括進一步推動「太空人」訪港、落實載荷專家選拔工作、推廣香港科學家參與中國探月工程事蹟等；最後，港府應加強宣傳「香港人民參與中華民族偉大復興從不缺席」概念，提升香港市民的國家認同和民族責任。