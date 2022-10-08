港產太空人｜孫東：航天任務屬最尖端任務　要求熱愛祖國非常正常

國家啟動第四批預備航天員選拔工作，並首次在港澳地區選拔兩名載荷專家，香港已在周四（6日）展開招募。創新科技及工業局局長孫東表示，預料本港有超過3萬人從事科研工作，但真正滿足要求的人數相信不會太多，暫時亦未收到報名，希望盡可能推薦符合資格的人選予國家，同時帶動本地科研，吸引海外人才到港。他形容社會對於今次太空人選拔反應熱烈，「希望香港至少有一位成功。」



對於有意見指因應疫情轉趨平穩建議當局撤「安心出行」。孫東稱，「安心出行」應用程式十分成功，現時配合紅黃碼措施助政府控制疫情，暫無計劃取消「安心出行」。



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創新科技及工業局局長孫東今早（8日）在電台節目中表示，內地對太空人選拔要求明確，政府已成立由他帶領的工作小組，確保按國家要求落實，盡量推薦更多人員予國家面試。他表示，本港有超過3萬名科研人員，但相信能滿足要求的人數不會太多，但仍有一定數目，「因為是第一次，社會反應熱烈，希望香港至少有一位成功。」

孫東又說，希望借今次機會，大力推動本地STEM教育，令更多香港青少年關注科學發展及投身產業，促進大學航天教育，例如有更多航天相關的本科生及研究生，並趁機吸納海內外的科學家，將航天科技落地變為產業，並在香港再工業化中擔任重要角色。他冀越來越多年輕人參與更高屬次科研工作，包括讀博士等。

創科及工業局局長孫東。（資料圖片）

希望入圍者越多越好 孫︰推薦兩個人選一個 不如推薦二十個

孫東又說，參與航天任務在任何國家都屬於最尖端的任務之一，人員必須熱愛祖國及擁護「一國兩制」，「有這個要求非常正常」，並稱已有相關機制確保候選人符合要求，亦希望到時可加強學習香港基本法等知識。

他重申，中央知道香港年輕人太空夢的訴求，亦認為香港具備挑選一名載荷專家的基本條件，「香港來講，有合理期盼，多少人呢，我們希望越多越好，推薦兩個人選一個，不如推薦二十個選一個機會高」，呼籲年輕人珍惜國家機會，符合條件的專家應多多申報，局方會積極配合、盡量推薦。

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創科局常任秘書長麥德偉補充，選拔載荷專家時，雖對申請者體格有一定要求，且標準頗高，但未如駕駛員的要求高，候選人須無過敏體質、無影響飛行服務過往病歷及家族病史等，亦有相應視力要求，後續會與醫管局合作，為候選人身體檢查。至於招募年齡限制是30至45歲，孫東稱可以考慮個別情況給予彈性處理空間。

孫︰現階段無計劃取消「安心出行」

另外，孫東表示，「安心出行」推出以來均十分成功，可有效監察疫情，配合「紅黃碼」以助政府控制疫情發展，故現階段無計劃要取消，並強調疫苗通行證須與「安心出行」共同使用，「安心出行」並無追蹤功能。

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