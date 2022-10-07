港產太空人｜香港招募表格曝光　須聲明熱愛祖國、擁護一國兩制

國家啟動第四批預備航天員選拔工作，並首次在港澳地區選拔兩名載荷專家，香港已於昨日（6日）展開招募。

有別於澳門做法，合資格且有意參加計劃的港人，須向其所屬大學、指定機構或企業取得第一部份報名表格；至於非指定機構則要向創新科技署索取報名表，並經所屬大學或機構將表格提交至創科署，署方將向候選對象發放第二部份報名表格。



《香港01》取得香港招募表格的「第一部份」，一共有8頁，主要為報名須知，及填寫個人資料、履歷等，表格需要填寫的內容，大部份與澳門早前曝光的報名表格大同小異。香港報名表格最後要求參加者作出三點聲明，包括熱愛祖國、擁護「一國兩制」及基本法等，以及要嚴格保密選拔內容，所以資料不可擅自在網絡、媒體發布等。



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香港招募工作昨日開始展開，並於10月27日結束。有別於澳門報名時需填寫整份表格，包括個人資料、履歷，以及家庭狀況、個人健康狀況及申報壞習慣等。香港招募表格分拆成兩份，報名者需先向其大學、指定機構或企業，取得第一部份招募表格，若非指定機構人員，則需向創科署索取。

須先提交第一部份表格 創科署向入圍者發放第二部份表格

香港報名者填妥第一部份表格後，需提交矛其所屬大學或機構，由大學或機構填寫意見並將表格交至創科署。報名者若入圍成為候選對象後，創科署會直接以電郵向入圍者發放第二部份報名表格，並需在指定期限內自行填妥，並電郵至創科署。

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《香港01》取得香港招募表格的第一部份，參加者須填寫個人資料、履歷及工作經驗等個人資料。據創科署網站顯示，個人及家庭成員健康狀況、家庭情況及相關申報，則放在第二部份報名表格。

香港澳門表格大同小異 須以500字以內簡介成就

對比澳門招募表格的附錄A，香港表格第一部份需填的資料幾乎一樣，申請人同樣需填寫中英文姓名、身份證號碼、手提電話、住址等個人資料，亦需填寫學歷、專業、工作經驗及語言能力等，並要以不超過500字，簡介其事業或學業成就。

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香港表格要求作三點聲明 包括熱愛祖國、擁護一國兩制

不過，有別澳門表格，香港表格第一部份暫不需填寫家庭成員個人資料，反之香港表格則有「聲明」部份，要求申請人就三點作出聲明，並於旁邊空格加上剔號，當中包括要求申請人要熱愛祖國、擁護「一國兩制」，遵守國家憲法及香港《基本法》等；亦有一項要求申請人保密遴選過程，該事項亦有在澳門表格頂部出現。

香港表格三項聲明如下：



●本人聲明已符合所有載於創新科技及工業局網頁(www.itib.gov.hk/psrecruitment)有關載荷專家選拔的基本條件，包括熱愛祖國、擁護「一國兩制」方針、遵守國家憲法及香港基本法等。

●本人已知悉並同意此表格收集個人資料聲明的內容。

●本人聲明會嚴格保密選拔內容，對選拔流程、程序、所有收到的資訊或呈交的資料等均不會向無關人員洩露，不會擅自在網路、媒體發佈相關資訊。



符合要求申請人及其家人均須接受醫學檢查和心理評估

此外，在報名須知中，列明符合基本要求的候選對象將獲安排到指定醫療機構接受臨牀醫學檢查和心理評估，其主要家庭成員和同住人士，亦須參與部分檢查。如果未有提供充分資料，報名將不獲處理。

遴選有身高要求

今次遴選要求男性身高為162至175厘米，女性身高為160至175厘米，香港表格第一部份有要求申請人墳寫身高，但澳門表格則將身高放在第二部份填寫。

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