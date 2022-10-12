免針紙｜補習老師白血球不足、患敏感症　豁免書過期醫生已被捕

政府全力「谷針」務求推高新冠疫苗接種率，有不敢接種疫苗的長期病患者向《香港01》表示，自小已被診斷白血球不足、致造血功能不全，亦有多種敏感症病史，亦有高血壓等長期病，有醫生多年前已建議她不應接種流感疫苗。她早前到其中一名被捕私家醫生的診所求診，獲發「免針紙」，惟免針紙過期想再尋求新豁免證明時，該名醫生正是早前被捕的七名醫生之一，不敢打針、又無免針紙的她，現時已無法再在補習學校授課，亦無法做私人補習老師，生計盡失，慨嘆現時只是「見步行步」：「冇人幫到我喇！」



延伸閱讀：



▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



+ 4

警方早前大舉拘捕7名私家醫生，指他們涉嫌濫發「免針紙」，涉及逾2萬張免針紙原訂周三（12日）起被廢除，惟高等發院周二（11日）因應「長洲覆核王」郭卓堅入稟司法覆核，頒令暫緩廢除涉事免針紙的決定。

白血球不足、對多種物品產生敏感反應

年屆六旬的黃小姐（化名），曾向其中一名被捕醫生求診並取得免針紙，惟日前已過期失效，而該名醫生正是其中一名被捕人士。她說，自小被診斷出白血球不足，白血球數值最低僅2,000，較正常人低1,000，致造血功能有問題，故自小已經常生病。她亦有多種敏感症，隨着年紀漸長，會產生敏感的食物愈來愈多，「以前（食開）無事，但係會突然間發作，有啲食物以前食得嘅，某一日突然間冇得食，食咗會突然間唞唔到氣。」她亦曾服藥後感暈眩、「頂唔順」，醫生隨即減藥，不禁慨嘆自己也難以觸摸，到底甚至東西可以放入口。

她續指，醫生亦曾告戒過她不要接種流感疫苗，「醫生以前都話唔好打喇，自己小心無感染就得，因為打咗針可能仲嚴重啲。」這個說法，亦令她憂慮打針會帶來嚴重副作用。

令黃小姐對疫苗卻步的另一大原因是，雖然沒有證據確定有關連，但其弟在接種第三針後，突然罹患肺膜炎，須住院兩周，至今事隔三個月仍未完全痊癒。其母親亦在打齊三針後，確診直腸癌，看着母親做化療、電療後日漸憔悴的樣子，她感心痛之餘，亦憂慮自己針後出現副作用。

黃小姐表示，由於擔心自己對西藥有敏感反應，故近十多年已少向西醫求診，只敢看中醫，惟中醫無權發出醫學豁免證明書，故一度感到「走投無路。」

醫生診症了解敏感病歷史後開出「免針紙」

她早前經朋友介紹下，到西醫求診，醫生診症後了解到其敏感症病史，決定為她開出免針紙。惟其免針紙已於上月過期，她欲再求醫時，才得悉該名醫生正是其中一名被捕人士，「初初都係好唔開心」，亦憂心忡忡：「冇人幫到我喇！」

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



+ 1

對於外界指摘其醫生濫發免針紙圖利，她則反駁指，她並非「買」免針紙，強調諮詢醫生意見期間，醫生亦有問診，了解到其敏感病史後，才決定為她開出醫學豁免證明書，形容過程與一般病人到診所求醫的情況一樣，而診金亦只是800元，與一般私家醫生收費相差不大。

26名市民因使用涉嫌濫發的免針紙被捕，當中包括4名公務員。被問到會否擔心被追究刑責，黃小姐這樣反駁：

我真係睇醫生㗎嘛，醫生判斷咗開免針紙畀我，係醫生自己嘅判斷、係佢作為醫生嘅判斷開畀我，呢啲嘢冇可能係假㗎喎，我又唔係搵個假嘅醫生，係真真正正有牌嘅醫生，所以點可能我有做咗犯法（嘅嘢）？ 黃小姐

▼9月23日 西醫戴港盛涉濫發「免針紙」提堂▼



本身是補習老師的黃小姐平常會在補習學校「教大班」，亦會提供一對一私人課堂，惟補習學校位於受疫苗通行證限制的商場內，現時已因為無法再授課離職，而她私人教授的補習班一般在咖啡店內上課，現時亦無法內進，換言之生計盡斷，只能靠積蓄渡日。她粗略估計，扣除租金、生活費等，積蓄只夠一、兩年，憂疫苗通行證措施長期生效時，日後無以為計。

她又提到，現時已無法到餐廳堂食及參加社交活動，難以再與朋友聯繫，擔心自己抑鬱症會復發。她強調，是否接種疫苗是市民的個人選擇，現時變相剝削病人的人權。

好基本人嘅生活都畀人限制咗，基本人權都冇埋，只係唔打針咋喎，打針嘅權利其實係我哋自己手頭上㗎。 黃小姐

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



+ 4

至於醫務衞生局表示，有需要市民可免費到醫管局普通科門診諮詢醫生意見，黃小姐則嘆道：「我已經放棄咗…」她隨後解釋，政府今年初已收緊免針紙門檻，規定只有中風、心臟病等極少數情況的病人才可獲發免針紙，相信罹患敏感症和血壓高等長期病患不會獲豁免，但打針的後果亦只有病人要負責，即使仍有醫生願意開免針紙，亦憂慮自己會連累醫生被捕。