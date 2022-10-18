免針紙｜郭卓堅上訴成功獲批法援　強調案件為公眾利益

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，指政府無權限指2萬張「免針紙」無效提司法覆核，雖獲法庭批准許可，但法援署卻拒批援助。郭今(18日)就法援決定，到高等法院提出上訴並判得直，換言之郭在這次訴訟中，將可獲法援代表。



郭卓堅離開法庭時流露出勝利笑容，由於這上訴聆訊在內庭進行，郭離庭時透露他上訴得直的理由，又稱是因為這案涉及公眾利益，法援不應該不批予他，郭並重提，當年他打丁權案，他也不是持份者，也獲批法援，認為這案無理由不批他的申請，再者若他勝訴，他的代表律師會以正常收費，到時政府可能要支付更多。他又稱，案件現在並無加入新的申請人，他下午將會到法援署簽署相關文件。

郭卓堅就法援被拒，上訴得值，他離庭時擺出勝利手勢。（朱幼麗攝）

警方早前拘捕7名涉濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙）的私家醫生，政府其後宣布，該些醫生發出的2萬多張免針紙將不獲接納，並會由2022年10月12日起失效。「長洲覆核王」郭卓堅申請司法覆核，挑戰政府廢除免針紙的決定，上周在高院獲批覆核許可，並會於本月20日審理。

郭一直無律師代表，他在獲批許可後申請法援，惟法援卻指已接種疫苗的郭，未必有資格提出訴訟，拒絕其申請。郭今就法援的決定提出上訴

案件編號：LAA 898/2022

郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過。(詳看下圖)