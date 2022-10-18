律師陳子遷被私了案　貨車司機認與15人向陳施襲　曾有人擲出路牌

前年5月有網民發起「反惡歌法大遊行」，律師陳子遷當日路經銅鑼灣時見有店舖玻璃被破壞，譴責示威者是「黑暴」後遭「私了」，被打至血流披面。涉案3名男子早前承認傷人及非法集結罪，另一名貨車司機則在受審途中突改認罪。案件今（18日）在區域法院處理，案情指貨車司機曾與另外14人圍毆陳，又曾踢對方的背部三下，及拳打其頭部及背部三下，更有人向陳方向擲出金屬路牌，但未有擊中陳。法官把案押後至11月4日判刑，期間為各被告索取背景報告等，並為未成年被告索取勞教中心等報告。



表證成立後改認罪

改認罪的首被告唐健帮（33歲，貨車司機），被控暴動及有意圖而傷人兩罪，指他於 2020 年 5 月 24 日，在銅鑼灣禮頓道及加路連山道一帶參與暴動，及意圖使陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。他早前一度否認控罪受審，直到暫委法官鄧少雄上周裁定其表面證供成立，唐突改認罪。

陳子遷遇襲後，網上出現陳遇襲的片段。(詳看以下截圖)

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控方指當日有逾千人參與示威

首被告唐健帮的案情指，逾數千名示威者在港島發起反《國安法》和《國歌法》遊行。約下午2時45分，有示威者破壞位於禮頓道的I.T. Shop 玻璃櫥𥦬，事主陳子遷見狀譴責示威者，並指警方到場後便會拘捕他們。當陳轉身打算離開時，一群示威者用雨傘、硬物和徒手襲擊陳，陳被打至流血。示威者另威脅若報警，便打死對方。陳沿禮頓道朝加路連山道逃跑，示威者則繼續追打陳，把他的衣服扯爛，並在保良局停車場繼續襲擊陳。

陳遭15人包圍並徒手襲擊

陳之後突圍逃離，但示威者未罷手，又阻止他撤退。陳一度寸步難行，只能蹲下，雙手保護頭部。陳之後橫過加路連山道與禮頓道交界的馬路時被推跌，遭4名被告在內的15名示威者包圍，徒手襲擊，又腳踢和用長傘等硬物不斷打和踢陳的頭和背部。

律師陳子遷稱他當人見人破壞後大感憤怒，曾指黑衣人是黑暴，之後便遭人圍毆。(朱棨新攝)

有人用金屬路牌擲向陳但未擊中

陳之後站起來，沿加路連山道逃走，有示威者把一塊大型金屬路牌擲向陳，但未有擲中。示威者其後散去，大量流血的陳則在南華體育會倒地，由該處職員報警。陳被送院治理，其下巴、右頸、左手手掌、左腳需縫針。檢驗後發現，陳的額頭、頭皮等多處裂傷，背部多處瘀傷。唐事後被捕，在警誡下稱因遭事主譴責，一時衝動而襲擊對方，包括踢對方的背部三下，及拳打其頭部及背部三下。

另3被告早已認罪

本案另有3名被告在開審前認罪，依次是：譽韋崙（27 歲）、鄭學洺（25 歲，無業）及王浩雲（17 歲），同樣控暴動及有意圖傷人罪。但在與控方達成認罪協商後，3人只承認非法集結及有意圖傷人兩罪。

案件編號：DCCC 65-66/ 2021