創科嘉年華｜團隊研大力運輸機械人　可負重600公斤靈活移動

創新科技嘉年華2022於本月底舉行，創新科技署今日(5日)邀請先前在創科基金獲獎、即將會參展的院校及團隊，展示他們的發明品。有團隊研發岀一輛擁有人工智能、可運載600公斤物件的大力運輸機械人，希望可以幫助各行業運載物件。亦有團體發明機器分解棉製衣物，希望減少浪費。



運輸機械人可負重600公斤，且可靈活移動。（歐家樂攝）

這輛四方形的小車，是汽車科技研發中心 (APAS)所開發的智能自主電動運輸車。它與自動導引車 (AGV) 相似，但毋須預設路線，可自動規劃路徑和避開障礙物，甚至在狹窄角落和空間自轉或平移運動，並提供高達 600公斤 的有效載荷及爬坡能力。它可以在多種場景中應用，例如具有無縫室內和室外操作的倉庫、醫院、裝配廠。

團隊希望運輸可幫助各行各業運載重物，取代現時運輸業用的「叉車」。（歐家樂攝）

APAS研究團隊又製迷你版大力運輸車，為記者示範繞過雪糕筒行駛，團隊指程式內置人工智能及感應器，當感應器感應到障礙物時，會立即規劃新路線，令運輸車可以繞過障礙物。

而運輸車的四個車輪都各自有動力，加上可以轉向，令運輸車可以原地360度自轉，隨時可以轉向各個方向，靈活進出任何環境。

水及熱能可分解衣物作農耕用

此外，香港紡織及成衣研發中心研發岀「GreenMachine: 用水熱處理方法分離和回收廢舊混紡滌棉」，將滌綸纖維混紡分離及回收，過程只需用熱能、水及少於 15%的可生物降解化學品，透過把棉分解為纖維素粉末，有效地把滌綸從混紡織物中分離。

香港紡織及成衣研發中心研發岀「GreenMachine: 用水熱處理方法分離和回收廢舊混紡滌棉」。可以具規模地把滌棉纖維混紡分離及回收。（歐家樂攝）

分離了的滌綸纖維可以直接重用，而 纖維素粉末則可轉化為再生纖維素纖維及持久疏水處理試劑，或應用於農耕的纖維素高 吸水性聚合物。團體發言人指，原來的棉製衣物，在分解後可以幫助農田種植的棉花植物，吸收泥土水份。

團隊希望Green Machine可以讓衣物回收有一個新方向。（歐家樂攝）

以上發明品會於2022 年 10 月 22 日至 30 日舉行的「創新科技嘉年 華 2022」展出。市民可到香港科學園免費入場參觀。當日會有免費穿梭巴士服務往返香港科學園至港鐵大學站和大圍站;逢星期六、日 更會在港鐵九龍塘站和金鐘站提供免費穿梭巴士，方便市民往返會場。