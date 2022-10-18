限聚令｜10.20起放寬至12人　食肆酒吧可跳舞　檢視再調整可行性

現時限聚令維持4人，但食肆每枱人數上限12人。政府今晚（18日）公布，行政長官會同行政會議已經批准把在公眾地方進行的群組聚集的人數上限，由4人增加至12人，本周四（20日）凌晨起生效。檢視進一步調整社交距離措施可行性。



同日尚有兩項社交距離措施獲得適度放寬，將容許市民在餐飲處所、酒吧、夜總會、電影院、博物館等進行現場表演及跳舞活動，進行跳舞活動的人士在跳舞期間必須佩戴口罩；另容許於主題公園的戶外範圍飲食也同日生效。當局表示，會檢視進一步調整社交距離措施可行性，讓市民生活有序復常。



▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼



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醫衞局：整體入院、重症及死亡數字相對平穩

醫務衞生局表示，本港新冠疫情自9月初的高峰回落後目前尚算平穩。新增個案數字雖然未有進一步回落而徘徊於每日5,000多宗，並因為傳播力可能更強的新變異病毒株出現而近日稍為有所回升，但整體入院、重症及死亡數字仍然處於相對平穩水平，公營醫療系統仍能在應付新冠入院個案的同時維持大部分正常服務。

政府決定按「科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民」的精神，並考慮到相關的數據分析，決定於下一個14天周期（即10月20日至11月2日）適度放寬社交距離措施。

▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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由10月20日起獲適度放寬的措施包括：



1、容許在餐飲處所、酒吧／酒館、夜店／夜總會、電影院、博物館，以及會址和酒店／賓館的會議室／多用途室內進行現場表演及跳舞活動，前提是有關表演者必須每7日進行2次核酸檢測，以及進行表演或彩排當日在進入有關處所前進行快速測試，亦須盡量佩戴口罩，並與觀眾或顧客保持足夠距離，而進行跳舞活動的人士在跳舞期間必須佩戴口罩。

2、容許於主題公園的戶外範圍飲食

3、將在公眾地方進行群組聚集的人數限制放寬至12人

參與宴會及入酒吧等快測要求維持不變

至於其他社交距離措施則維持不變，包括：

．就參與宴會的人士、酒吧／酒館及夜店／夜總會顧客進行快速測試的要求；

．有關使用「安心出行」及「疫苗通行證」的要求，及就持「紅碼」／「黃碼」人士進入相關處所的限制；

．公共交通工具乘客和在指明公眾地方佩戴口罩等要求。

檢視進一步調整社交距離措施可行性

政府表示，隨着疫情不斷發展，會繼續密切觀察疫情變化和最新走勢，包括經放寬的入境管控和社交距離措施，以及與新變異病毒株有關的海外疫情和本地錄得的輸入個案，並在未來每個14天周期檢視進一步調整社交距離措施的可行性，以期在保障公眾健康和防範疫情反彈的情況下，讓市民生活有序復常。