0+3一片叫好聲　跨黨派再叫價全面開關　A4聯盟促社交距離同放寬

政府突然宣布一系列「開關」政策，四招包括放寬海外入境檢疫至「0+3」，即抵港人士毋須再接受3天酒店隔離期；登機前亦毋須出示48小時內的陰性核酸檢測結果，改以24小時內快測取代。建制陣營一片叫好聲，紛紛盛讚放寬程度遠較預期進取，並要求盡快達致「0+0」，A4聯盟更認為本地社交距離措施應同步放寬，包括取消食肆酒吧、以及大型活動等限聚令，讓全社會踏上復常之路。

工聯會及民建聯認為，對內通關都要下工夫， 盡快落實「逆向隔離」，務求內通祖國、外連世界。行政會議成員林健鋒預料，訪港人數將顯著增加，希望香港「鯉魚翻身」，形容是恢復與國際接軌、邁向經濟復常的重要一步，又指深信香港「打不死」。



梁美芬稱放寬乃共識 0+0指日可待

A4聯盟讚揚新措施精簡入境流程，相信受公務客歡迎，但對家庭及休閒旅客吸引力有限，因為首三天「黃碼」禁止了他們進入食肆、酒吧等處所。九龍中議員楊永杰認為，既然政府已決定放寬「0+3」，就應該同步放寬社交距離措施及限聚要求，讓社會踏上復常之路。

一眾議員及政黨都認為，「0+3」代表著邁向「0+0」，經民聯梁美芬認為指日可待，形容今次放寬措施振奮人心，又說鬆綁是社會共識。紡織及製衣界議員陳祖恒，希望這一步為日後放寬至「0+0」作好準備和奠定基礎，他說業界不少國際展覽都已移師海外舉行，因為不少海外地區已全面免檢疫通關，競爭激烈，期望政府制定路線圖。

鄧家彪倡設「黃店」 解首三天食飯難

林健鋒則形容政府從善如流，有信心旅客、商務客、以至投資者都會重新選擇香港作為首選地，期望香港「鯉魚翻身」。他說香港作為國際金融、貿易及航運中心，一定要與時間競賽，期望「0+0」是短期目標，同時關注政府在機場人手、隔離酒店、及追蹤管理等方面都妥善配合。

工聯會鄧家彪同樣關注配套，建議在旅遊或會展區設立「黃碼食店」，解決旅客首三天食飯難的問題。他同時關注，政府須與內地做好溝通對接，希望對內通關的便利措施盡快有好消息，包括進一步縮短北上檢疫期，希望逆向隔離在國慶節之際聽到好消息。

民主黨早前公布《施政報告》建議書。（梁鵬威攝／資料圖片）

民主黨促續放寬：0+3不能持續太久

民主黨認為放寬方向正確，形容「遲到好過無到」，但追落後力度仍然不足，實施「0+0」未有時間表，對各行各業的未來規劃造成困擾。該黨經濟及財經政策發言人陳堡明，批評政府反應遲緩，面對新加坡等迫在眉睫的威脅才開始「識驚同識郁」， 擔心若果「0+3」持續太久，香港將付上「等候代價」，支柱產業一旦受損將無可挽救，要求盡快全面撤銷所有入境限制。