放寬4人限聚等謠傳不攻自破　政府宣布現行社交距離措施延至10.5

政府今日（20日）公布，為觀察具體疫情走勢，將維持現行社交距離措施，生效日期為9月22日至10月5日。有關措施包括要求餐飲及表列處所繼續實行疫苗通行證及紅黃碼要求、市民在交通工具和指明公眾地方須佩戴口罩等。



在今日較早時間，whatsapp等通訊軟件流傳政府將於明日（21日）公布周四（22日）起放寬社交距離措施，包括將現時4人限聚令將放寬為8人，且取消餐飲處所營業時間限制，但觀乎政府晚上最新公布，有關措施將維持至10月5日，包括餐飲處所每日凌晨零時起仍禁堂食，故流傳的訊息料為謠傳。



▼9月18日 楊何蓓茵視察社區疫苗接種活動▼



觀察具體疫情走勢 政府：現時是進一步穩控疫情關鍵時刻

政府表示，本港每日新增個案數字開始有回落跡象，而醫管局公營醫療系統壓力稍見紓緩，形容現時是進一步穩控疫情的關鍵時刻。為觀察具體疫情走勢，政府決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施。

餐飲表列處所須嚴格執行「疫苗通行證」、「紅黃碼」

有關措施包括容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通行證」、「紅、黃碼」及檢測等要求下繼續營業。而市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩，以及在公眾地方禁止羣組聚集等要求亦維持不變。

訊息流傳周三公布放寬限聚至8人 政府晚上宣布維持不變

網上流傳訊息指特首李家超明早將會見記者，交待放寬入境及社交距離限制，包括取消入境人士的酒店檢疫措施，並放寬至「0+3」、將4人羣組限聚令放寬為8人等。不過，根據政府最新公布，已證實相關說法為謠言。

▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼

