涉違國安法　 高院批准黎智英聘用御用大律師Tim Owen抗辯

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司，被控違反《港區國安法》一案，將於本年12月開審。黎有意聘用御用大律師Tim Owen抗辯，而律政司和大律師公會則反對。而高等法院今(19日)頒判辭，批准黎聘用Tim Owen，指本案涉及如何詮譯控罪等，相關分析極為困難，認為Tim Owen的經驗和能力可協助法庭處理。



黎智英和蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，現被控1項串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及3項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

法官認為Tim Owen的經驗和能力 可協助法庭

法官在判辭指，本案為高等法院首次處理勾結外國或者境外勢力罪。黎智英一方指，本案涉多項以往未有處理的議題，包括控罪的犯罪行為和意念。

法官指，審訊時將會涉及分析，如何在維護國家安全和保障言論自由之間取得平衡，對本港的法律發展將有重大影響。而相關分析極為困難，需小心處理。此外，本案亦涉及發佈煽動刊物罪是否合憲。

法官續指，Tim Owen專門處理刑事和人權法案件，其經驗和能力可協助法庭處理上述議題，因此基於公眾利益，批准申請。

根據資料顯示，Tim Owen於七警案中代表首被告黃祖成。

案件編號：HCMP1402/2022