欲阻警方引國安法檢取手機資料　黎智英提上訴被駁回

警方於前年拘捕壹傳媒創辦人黎智英時，檢取其兩部手機。而黎其後入稟，指檢取的資料中涉及新聞材料等，高院下令暫時封存相關資料。警方於本年引用《港區國安法》的實施細則取得手令，獲准搜查黎手機內涉及國安的「指明證據」，包括新聞材料。黎就此手令提司法覆核被判敗訴，他早前提出上訴，強調應保障新聞自由。上訴庭今(19日)頒判辭，駁回黎的上訴，並指細則中的「指明證據」涵蓋新聞材料。上訴庭強調，若新聞材料不屬「指明證據」，將局削弱警方調查的效能。



申請人為黎智英，答辯人為由律政司司長代表旳警務處處長。本案的主要爭議，為港區國安法》實施細則的「指明證據」，是否包括新聞材料。

指若新聞材料不屬「指明證據」範圍，將削弱警方調查的效能

上訴庭法官在判辭指，「指明證據」指屬或包含危害國家安全罪行的證據的任何物件。上訴庭強調，國安法的主要目的，是要有效防範、制止和懲治危害國家安全等罪行，細則的立法目的必然與國安法一致。同時，國安法規定保障基本權利，而新聞材料關乎新聞自由，屬發表自由的一部份。

但上訴庭強調，新聞材料所獲的保護非絶對。基於公眾利益和司法監察，新聞材料向來受到保護。但調查刑事罪行時，新聞材料並非不可搜查和檢取，而危害國家安全罪行也必然一樣。為達致其立法目的，警方須能夠展開任何有效搜查，包括搜查載有，或相當載有危害國安的新聞材料。若此等材料不屬「指明證據」範圍，將不當地局限和削弱警方調查的效能。

上訴庭最終指，此詮釋沒有減低本地法律對新聞自由提供的保護，強調本地法律保護新聞材料的措拖，同樣適用於引用細則而發出的手令。裁判官亦擔當司法把關，確保搜查和檢取新聞材料符合公眾利益。

案件編號：CACV356、357/2022