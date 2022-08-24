黎智英涉串謀發布煽動刊物　及請求外國制裁案　已排期於12月審理

壹傳媒創辦人黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀發布煽動刊物，並請求外國機構實施制裁的案件，黎其及公司均表示不認罪，根據司法機構的資料，其案件已排期在今年12月1日開審，預計審訊30天，案件將不設陪審團，由3名國安法指定法官審理。同案6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，則會認罪，並已定於今年11月29日在高等法院答辯。



黎與3間公司被指發布煽動刊物

被告黎智英（73歲，壹傳媒創辦人），及3間被告公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、及蘋果日報互聯網有限公司，被控於2019年4月1日至2021年6月24日，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

黎智英涉串謀發布煽動刊物的案件，已排期於12月1 日審理。(資料圖片)

同案6被告擬認罪

與黎同被控發布煽動刊物的6名被告：張劍虹（59歲，壹傳媒行政總裁），及5名《蘋果日報》編採人員：羅偉光（47歲，前總編輯）、陳沛敏(51歲，前副社長)、林文宗(51歲，前執行總編輯)、馮偉光(57歲，前社論主筆，筆名盧峯)及楊清奇(55歲，前社論主筆，筆名李平)，早前已表示會認罪，並會在11月29日答辯。

案件編號：HCCC 51, 52/ 2022

另6名被告擬認罪。(詳看下圖)