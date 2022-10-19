涉恐嚇足總行政總裁譚秋朗　寄生雞頭和紙紮品　時任女董事認罪

香港足球總會行政總裁譚秋朗早前遭恐嚇，接連收到恐嚇包裹，內有寫上譚名字的的元寶紙、其他紙紮品、生雞頭及生雞屁股。時任足總女董事曾王琬琪事後被捕，今（19日）在沙田法院承認兩項刑事恐嚇罪，裁判官認為被告的精神狀態或會引致行為差異，本案案情亦非輕微，故下令為被告索取精神科及社會服務令報告，押後至11月30日判刑。期間，被告准繼續保釋。



被告曾王琬琪（51歲，企業發展主任），被控4項刑事恐嚇罪，指其於去年11月27日、2022年2月7日、3月14日及21日，分別在旺角大球場及足總會址，威脅譚秋朗會使其人身受傷，意圖使他受驚。她今承認發生在3月的兩項刑事恐嚇罪，餘下兩罪獲法庭存檔。

因組建新足球隊有爭拗 被告曾親自到紙紥店內購買部分紙紮品

案情指，被告案發時為足總的董事之一，她自2020年6月足總公開招聘行政總裁開始，一直有協助處理足總日常運作。至2021年5月，事主譚秋朗正式上任為行政總裁，足總主席貝鈞奇確認譚只須向其及董事會報告工作。但在譚上任後的數月，被告幾乎每天都會在非辦公時間致電譚商討工作近2小時，並要求譚直接向她報告。

及至2021年9月，兩人就組建新足球隊參加港超聯賽有爭拗，關係開始惡化。譚最後辭任新足球隊經理一職，但向被告表明他沒有責任向被告匯報工作，更認為每天與被告通電話屬浪費時間。

2022年3月14日，一個紙箱包裹經GOGO VAN司機被送至譚的辦公室。警方之後接報到場打開紙箱，發現一些寫有譚名字的元寶紙、一對紙紮公仔、一些紙紮點心及一件紙紮衣服。另於同月21日，譚的辦公室再收到由的士司機送達的一封公文信封，警方打開發現一個密實袋內，藏有一個生雞頭及生雞屁股。警方事後經調查發現，上述兩名司機均由被告分別以500元聘請，被告另曾親自到紙紥店內購買部分紙紮品，遂拘捕被告。

案件編號：STCC 430/ 2022