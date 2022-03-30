足總獲國際足協30萬美元支援　涉刑恐女董事缺席周年大會

香港足球總會今（30）日召開周年會員大會，早前涉嫌刑事恐嚇被捕的女董事王琬琪未有現身。



受疫情所限，足總今年改用視像會議形式舉行會議，僅得23間球會派代表出席，包括東方、愉園、凱景、九龍城、晉峰、大埔、南區、公民、元朗、南區、灣仔及港會等，未見傑志、理文及流浪等港超球會，人數亦比過往少，惟仍符合法定人數。

足總會長霍震霆、總幹事袁文川、機構管治總監連𨯚君、主席貝鈞奇、董事霍啟山、黃俊雄及王紹基等都有現身。早前被恐嚇的行政總裁譚秋朗亦有出席會議，惟不見被指因案件被捕的另一董事王琬琪。

足總CEO譚秋朗今出席周年大會。（網上截圖）

王婉琪（左一）及譚秋朗（右二）去年一同出席足總睇波活動。（資料圖片）

霍震霆在會上表示，本地球圈雖身處黑暗中，仍見光明，「傑志、理文在亞冠及亞協有不俗表現，為香港增進分數，未來或有更多參賽名額。」

至於袁文川則在會上引述九龍木球會來信，指疫情對提供教練服務的機構及體育會帶來打擊，其活動安排及經濟都受影響，提出3點建議。

1.希望足總提供更多支援，在運動設施重開後，就政府規例向會員給予更多指引；

2.建議足總游說政府提供更多財務支援或資助：

3.足總應繼續帶領及協助本地球圈，讓草根基層參與及貢獻更多。



足總會長霍震霆主持周年大會。（網上截圖）

袁文川表示，足總曾就相關議題開會收集意見，並向當局及立法會議員表達意見；霍震霆其後稱，感謝球會來信，並會將建議交由董事會討論。

最後，霍震霆向會員報告，透露國際足協已接受足總就其前進計劃（FIFA Forward Programme）的申請，批出約30萬美元的資金，而金額最後用於今季港超職球員的檢測費用。