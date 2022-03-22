足總CEO譚秋朗被恐嚇　女董事被捕　主席貝鈞奇：只是個人恩怨

香港足球總會行政總裁譚秋朗被人恐嚇，警方拘捕足總一名女董事，主席貝鈞奇強調只是個別事件，不影響足總運作。



香港足球總會行政總裁譚秋朗被人恐嚇，在去年11月、今年2月及3月接連收到三個恐嚇包裹，分別藏有溪錢、紙紮物品、動物殘肢。

警方接手調查後，今日拘捕1男2女，涉嫌刑事恐嚇。消息指，其中一名被捕人士為足總女董事王琬琪，早前與譚秋朗在公事上與有糾紛。

足總行政總裁譚秋朗。（資料圖片）

王婉琪（左一）及譚秋朗（右二）去年一同出席足總睇波活動。（資料圖片）

譚秋朗於去年5月上任足總行政總裁，當時被質疑出身商界，欠缺足球相關資歷。譚秋朗上任至今約10個月，足總內部已曾出現多項人事變動。

足總晚上回應指，由於案件已交給警方調查和跟進，不便作出任何回應。主席貝鈞奇則表示，足總董事局會待警方完成調查後，開會討論後續處理方法。

他又指，事件或引來外界負面猜想，或進一步影響足總形象。「只是個人恩怨、行為，個別事件，不影響足總整體做法。」他希望足總能上下一心：「這個時候應做好自己，團結，推動足運。」