施政報告｜黃偉綸否認簡約公屋如臨屋　綠化帶建屋選址包括屯門東

特首李家超昨日公布任內首份《施政報告》，當中提及興建約3萬伙「簡約公屋」，供輪候傳統公屋3年或以上人士入住。財政司副司長黃偉綸今日（20日）在記者會強調，現時組裝合成法的成品質量高，否認是「貨櫃屋」或「臨屋區」。

此外，政府會再檢討綠化地帶，識別出255公頃有房屋潛質的綠化帶，相信最多可興建7萬伙。發展局今日首次披露選址，共涉8幅土地，其中以屯門東選址佔地最廣，高達107.3公頃。



財政司副司長黃偉綸表示，現時組裝合成法的成品質量高，否認「簡約公屋」是「貨櫃屋」或「臨屋區」。（張浩維攝）

承認首5年不能推高公屋供應量

財政司副司長黃偉綸在施政報告記者會上承認，政府首5年無法進一步推高公屋供應量，即使有地建屋亦要花多年興建，「起到出嚟會係6、7、8、9年之後嘅事情」，故想出「簡約公屋」的新概念。

對於坊間將「簡約公屋」比喻成當年本港的臨時房屋區、或地盤內的貨櫃屋等，黃偉綸在開場白中主動否認，強調現時組裝合成法的成品質素高，且時間快。

黃偉綸又提到，現時政府已物色約5、6個地方，當中有政府土地，亦有私人發展商願意借出的土地。被問及簡約公屋的成本等，他稱成本與過渡性房屋相若，政府會確保「簡約公屋」有合適交通，並已與運輸署開會，「就算係新界的朋友，都會有適當公共交通載到附近火車站。」

▼10月19日 施政報告提出將社會房屋轉為「簡約公屋」▼



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簡約公屋使用全新標準設計

房屋局局長何永賢說，由於房屋署現時要興建大量公營房屋，故建築署會負責興建「簡約公屋」。她強調日後「簡約公屋」會使用全新的標準設計，當中有獨立廚廁、冷氣、熱水爐等，「絕不是坊間以為買貨櫃箱改裝。」

何永賢表示，簡約公屋是全新概念，不是買個貨櫃改裝。（張浩維攝）

或收回私人綠化地帶建屋

此外，政府亦會再檢討綠化地帶，識別出255公頃有房屋潛質的綠化帶。假設以住用地積比率6.5倍，相信可興建最多7萬伙單位。發展局局長甯漢豪說，在該255公頃的綠化地帶中，有約三成屬於私人土地，「換言之，如果遲啲起公營房屋，政府係會收地。」

屯門東綠化帶選址佔107.3公頃

發展局今日首次披露有關地帶的選址，當中全部位於新界，包括廈村邊緣、橫洲、芙蓉山、鄰近梧桐河、鄰近皇后山、麒麟山以南、牛潭尾，以及屯門東。其中以屯門東選址佔地最廣，達到107.3公頃。

發展局已進行新一輪綠化地帶檢討，識別約255公頃有房屋潛力的綠化地帶。（發展局圖片）

甯漢豪表示，當局已曾兩度檢討綠化地帶，首次較集中沒有植被的綠化帶，第二次則檢視有植被，但鄰近基建、道路的地皮。她坦言今次更「進取」，將一併檢視遠離基建、道路，且坡度較斜的綠化帶。

甯又透露，2024年或之前會改劃首批土地，並於明年完成檢視餘下所有綠化地帶的發展潛質。而上述255公頃的綠化地帶，已計入未來十年的3,280公頃熟地供應量，期望將新發展區外的土地變成熟地時，可由6年壓縮至4年。