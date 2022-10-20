施政報告｜簡約公屋料有助壓低劏房租金　公屋聯會倡完善交通配套

特首李家超任內首份施政報告提出未來五年興建約3萬伙「簡約公屋」，並訂下四年內縮短公屋輪候時間至4.5年的KPI。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉今早（20日）在電台節目上表示，「簡約公屋」有一定吸引力，或可帶動劏房市場租金下調。不過，他認為「簡約公屋」與傳統公屋的輪候時間指標應分開計算，亦要做好「簡約公屋」的交通、商場、社福設施等配套設施。



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簡約公屋與傳統公屋輪候時間KPI應分開計算

施政報告建議推出「公屋綜合輪候時間指數」，以反映申請者綜合輪候傳統公屋及「簡約公屋」的時間，目標希望在四年內（即2026/27年度），將「公屋綜合輪候時間」降至4.5年半。對此，招國偉認為應將兩個KPI數字分開計算，但綜合指數可為市民提供參考，觀察「簡約公屋」實際等候時間，以此衡量究竟排不排、排多久。

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簡約公屋的交通、商場及社福設施配套同樣重要

招國偉指出，「簡約公屋」周邊配套支持也很重要，例如交通、商場、社福設施等，其設計和配套上可以做得更加好。若政府力求短時間內起樓，選址應考慮周邊環境如何。招還提到過去的過渡性房屋都有NGO運營，將來都應保留這些元素。

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簡約公屋租金九折或令劏房市場租金帶來「壓力」

招國偉表示，房屋建造地點在市區或郊區未必成為市民考慮因素，因不少新建公屋亦在新界，仍不乏市民申請。「簡約公屋」租金九折，或將吸引一部分正輪候公屋或者住劏房的市民，可能給劏房市場帶來壓力，影響現時租金水平，帶來正面效果。

招國偉表示，「簡約公屋」加上過渡性房屋約多了五萬個單位，數量上多過以前，坊間所指的「頭輕尾重」的頭輕，不像以前嚴重，過去數字指房屋供應缺口為三至四萬伙，增加三萬間「簡約公屋」可補充缺口。