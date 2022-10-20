施政報告｜陳茂波︰未來十年供應3280公頃地　面積如兩個將軍澳

特首李家超昨（19日）發表任內首份施政報告，「土地及房屋供應統籌組」將會定期公布未來10年可供發展的土地供應預測。財政司司長陳茂波今日（2日）發布最新數字，在2022/24至2032/33年度，未來10年「熟地」供應量達3280公頃，形容等於兩個將軍澳，當中預計可提供約493,000公私營房屋單位。他又稱，縱使近期樓市較靜，但當局會按計劃繼續推地。



另外當局亦計劃建「簡約公屋」，選址在短期內未有發展計劃的政府和私人土地，冀在五年內興建3萬個以組裝合成方式興建、租金較低的全新「簡約公屋」，予輪候公屋三年或以上人士，以「雙排隊」形式申請，希望將輪候公屋時間由現時6年降至2027年的4.5年。



▼10月19日 施政報告提出將社會房屋轉為「簡約公屋」▼



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【15:48】被問及合併計算傳統公屋及簡約公屋的輪候計算時間是否「湊數」，何永賢回應指，4.5年輪候時間是綜合政府所有相關政策，該時間可真正看到近幾年政府投放資源的成效，認為要比社會知道，並稱會同時發放傳統公屋輪候時間估算，將來數字亦會由現時的6年向下調。她又稱過渡性房屋即使較遠，入住率亦高達八九成，認為遠少少亦受歡迎。

黃偉綸表示，目前啟德、竹篙灣等設施是用作檢疫用，政府會保留檢疫用途，目前無計劃用作簡約公屋。

【15:40】黃偉綸表示，簡約公屋已有5至6個選址，有市區選址，但主要在新界；有政府土地，亦有私人發展商借出的土地，現時仍在檢視其可行性，故未能準確說出地方，但已密鑼緊鼓在籌備，當局在立法會尋求撥款時會有相關資訊。

至於成本方面，他稱是逐呎計，相信成本與之前過渡性房屋相近，強調當局「並不是不計成本」去興建，又稱過去社會亦支持過渡性房屋。

他又說，興建3萬伙是目標，因希望在4年後將綜合輪候公屋時間由6年減至4.5年，計算後認為3萬伙簡約公屋、聯同原本的12.8萬伙公屋供應，可以做到該目標，特首李家超已稱願意考慮再看能否增加，黃指因3萬伙的工作量亦不少，冀先做好該工作。

黃偉綸強調，會有交通配套予簡約公屋住戶，政府會確保新起簡約公屋有合適交通配套，亦已與運輸署開會，「就算新界朋友，都會有適當交通載佢去火車站」。

【15:16】何永賢說，私人參建居屋方面，當局下年度將分批推三幅地供發展，有別過往的私人參建居屋項目，當局不會先回購，以確保項目質素。目前當局有10個公屋重建項目，部份正施工，部份亦在搬遷，未來會選多一個屋邨研究重建潛質及能力，考慮樓宇年齡、是否要投放資源保持質素，是否有空間搬遷重建，冀明年再交代。

何又說，政府建議2026-27年度起落成的資助房屋，一般實用面積不少於26平方米，新落成公屋（1、2人單位除外）一般室內樓面面積不少於21平方米，由於租出單位多數用室內樓面面積計算，換算過後，兩者實際面積相約。

她表示，知道市民有置業希望，冀提供房屋階梯供市民一級級實現置業夢，例如綠置居、居屋等。她指近年公屋，與綠置居、其他資助房屋出售比例為7比3，會維持有關比例，下一財政年度計劃推一個首置項目，買家年齡85%料在40歲以下，對青年人上樓有幫助。

何又稱，未來五年將以賣地及鐵路上蓋招標等，提供7.2萬伙私人房屋供應，再加上市建局及發展商，相信整體估算多於長策。

何永賢表示，簡約公屋是全新概念，唔係買個貨櫃改裝。（張浩維攝）

【15:05】房屋局局長何永賢表示，簡約公屋是全新概念，是在公營房屋作為基礎下設計，故會請建築署等團隊幫忙，並會以組裝合成建築。她重申，簡約房屋的組裝合成建築法是一個全新、特別為簡約公屋設計，「唔係買個貨櫃改裝」，非坊間所指的「買貨櫃堆砌」。

她強調，簡約公屋質素是特別為該類房屋建設，內有獨立洗手間、煮食地方，亦會提供冷氣、熱水爐等基礎設施，因其是按公屋單位類別去建造，故租金會是與同區新建公屋的九折。她又說，或有人認為簡約房屋與過渡性房屋重疊，但強調過渡性房屋會繼續做，目標是2萬，簡約房屋的3萬單位是額外增加，希望市民有較佳居所。她強調未來10年長遠房屋策略估算本港有30.1萬戶公營房屋需求，目前已找出可提供36萬戶房屋的土地。

【14:47】發展局局長甯漢豪表示，3280公頃熟地中，北部都會區佔四成，佔約1300公頃，交椅洲人工島在10年期的較後階段，亦會有熟地供應，料涉300公頃。她說，北部都會區「唔係只講造地咁簡單」，要考慮城鄉共融、產業引入、環境保育及與大灣區配合。至於區內產業發展，會有多層工廈及創科用地，當局希望明年推出首批土地時，興建多層工廈，會於地契中要求撥出若干樓面，以低於市場租金，提供予受影響的棕地作業者。

她續說，當局審視全港綠化地帶後，認為255公頃地條件作發展，料可用作建7萬戶。當中新審視的綠化帶，較遠離基建設施，三成涉私人地，她預告會收地。

甯漢豪表示，當局會趁機研究在將軍澳137區附近水域進行近岸填海，為該區提供足夠社區設施及基建配套。（張浩維攝）

至於將軍澳137區填料庫，將隨交椅洲人工島動工，開始清出填料。甯表示，將軍澳第137區80公頃一直未有產出熟地，最大難處是交通運輸，故建議將軍澳線南延至該區，以及將軍澳油塘隧道發展等，當局會趁機研究附近水域進行近岸填海，為該區提供足夠社區設施及基建配套，冀今年底完成研究並公布建議計劃諮詢公眾。

【14:45】財政司司長黃偉綸表示，推出「簡約公屋」因面對公營房屋難題時，一直困擾是剛開始五年無辦法推高供應房屋量，因興建要四五年時間，而截至2027年公營房屋供應已在不同階段興建中，「即係今日指返地要起，起碼都6至9年嘅事，但頭五年都要解決，唔可以話叫佢你等啦。」他稱2017年後，過渡性房屋部份項目是以組裝合成方法興建，可節省時間成本，政府希望透過「簡約公屋」，將總量推至15.8萬。

【14:32】財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、房屋署署長王天予及署理發展局常任秘書長（規劃及地政）丘卓恒出席記者會，解釋房屋及土地政策。

陳茂波表示，過去數月已做大量工夫，《施政報告》提出多項革新措施，有信心可打破房屋的老、大、難問題。他說，本港土地緊絀情況已扭轉，陳茂波表示，2022/24至2032/33年度，未來10年「熟地」供應量達3280公頃，且整體呈上升趨勢，由首年約110公頃，至2032/33年度可達480公頃。面積有兩個將軍澳，或沙田加上馬鞍山般大。

政府將可透過土地主導房屋供應，統籌組亦會發表「熟地」供應預測。陳解釋，十年間的供應來源主要新區的開發，初期集中於東涌新市鎮擴展。其後，北部都會區的古洞北、粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南及新田/落馬洲等新發展區會「接力」成為主要供應，在中後期交椅洲人工島填海、將軍澳第137區亦有「熟地」出現。

在約3,280公頃的「熟地」供應中，已預留作房屋用途的用地預計可提供約493,000公私營房屋單位，足夠滿足未來10年430,000戶的需求，並提供約10,330,000平方米可用作經濟用途的總樓面面積，支撐經濟及產業發展。

▼部份現有過渡性房屋▼



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▼特首李家超施政報告2022懶人包▼

