國泰前服務員涉違規外出　稱指引常變難跟　控方指有責任熟習條例

兩名國泰前機艙服務員，去年從美國返港後，涉違反禁止外出作不必要活動的規定，並疑將Omicron變異病毒株帶進社區。兩人因而被控，但他們均稱指引常變且不清晰，令他們無所適從，要求裁定他們罪名不成立。控方今(20日)作結案陳詞時卻指，兩名被告均有責任去熟習相關條例，又指他們並非首次接受醫學監察，無理由將事件歸咎於指引。裁判官把案件押後至11月17日裁決。



兩名被告：黃昱龍（45歲）和劉諾宏（44歲），均報稱無業，分別被控1項及兩項「作為一個須遵照醫學監察規的人而沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪。

兩名被告分別為黃昱龍（左）和劉諾宏（右）。(廖大雄攝)

指引不斷更改難以適從

兩名被告均辯稱，他們真誠相信，他們在醫學監察期內的外出，均屬指引中所指的必要活動，又指因國泰的指引不清晰，未有列明何種活動受禁或不受禁，又批評指引不斷更改，令人難以適從。

控方指被告有責任熟習條例

控方今陳詞認為兩人說法並無合理基礎。又指被告有責任去熟習衛生署的《預防及控制疾病條例》，聲稱不清楚條文並非抗辯理由。再者，兩名被告均是從紐約返港後受感染，但他們在這個行程之前，均曾飛往泰國及吉隆坡，理應已接受過醫學監察，沒有理由將事件怪罪於指引常變更之上。

必要活動需與公共衛生有關

至於次被告劉諾宏早前自辯稱，他為替父親訂購手機，以聯絡在國外確診新冠肺炎的外甥女一家，與他本人及其父親的精神狀態有關，故屬必要活動。控方卻指，指引中所謂的必要活動，應與公共衛生有關，非私人事務。

案件編號：ESCC288/2022