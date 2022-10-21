施政報告｜盧寵茂：新冠肺炎仍列緊急事件　港防疫不會走回頭路

「長洲覆核王」郭卓堅於本月初入稟高院，就政府不接納早前被捕的7名西醫發出約二萬張「免針紙」申請司法覆核，高院今裁定政府敗訴。醫務衞生局局長盧寵茂今午（21日 ）回應指，一直在介紹施政報告內容，未有時間留意判決，但會與律政司研究判詞，稍後會有正式回應，又強調局方有責任保障全港市民健康。



醫務衞生局局長盧寵茂今午（21日 ）在施政報告措施講解記者會上表示，本港人口老化令公營醫療負擔越見沈重，專科輪候時間太長，加上新冠疫情亦反映不應太倚賴公營醫療服飾，施政報告提出「一人一家庭醫生」理念，避免市民選擇不適合的醫療服務，明年先推出針對糖尿病及高血壓計劃。



新冠肺炎至今已近三年， 盧寵茂提到，世衛剛宣布，新冠肺炎短期內仍為緊急事件，美國亦延長新冠肺炎作為緊急事件90日，重申香港在放寬防疫措施時須平衡各方面的因素，強調防疫措施「不會走回頭路」。



勞工及福利局局長孫玉菡簡介施政報告措施時指，明年上半年會向立法會提交強制舉報懷疑虐兒個案的立法工作，積極籌備為有關專業的從業員提供適當培訓，提升他們及早發現和處理個案的能力。



▼10月21日 「長洲覆核王」郭卓堅就政府廢免針紙入稟高院勝訴▼



▼10月21日 盧寵茂、孫玉菡就施政報告措施講解▼



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【17:02】有外媒表示，政府容許，金融峰會貴賓確診准私人飛機離港，有市民質疑是否對金融峰會「大細超」。盧寵茂表示，這個是施政報告記者會，不是疫情記者會，但強調政府針對大型活動的場地及人數等設計特別的防疫方案，「唔係代表佢地無防疫政策，而係有針對性的防疫政策。」醫務衞生局常任秘書長陳松青補充，局方有和金融管理局有緊密溝通，盡大能力便利來港者，但同時亦要平衡防疫需求，故會與會者要做檢測及在特定的活動時有特定的防疫要求，詳細會金融管理局會公布。

對於有記者關注接種疫苗率要提升多少才可以取消口罩令，盧寵茂表示，口罩是重要防疫措施，現時以香港長者及兒童的接種率不理想，仍有28%的長者未打針，而3歲以下的兒童只有18%打針，故政府仍要堅持「疫苗通」。

【17:00】被問到為何未就貧窮線訂立KPI，孫玉菡表示，扶貧是政府極為重視，「第一個KPI就係扶貧的KPI。」他又指，雖然施政報告沒有提及扶貧，但不同方面都會影響扶貧，當中包括公屋。他相信，如果公屋輪候時間有改善，對扶貧亦有幫助。

【16:50】施政報告提出推出特別計劃，讓安老院及殘疾人士院舍有更大彈性輸入護理員。有記者質疑類似計劃在三月時已有推行，孫玉菡表示，當時的計劃只針對第五波疫情，來港的年期只有兩年，但此計劃是長期改善人手，讓安老院及殘疾人士院舍有更大彈性輸入護理員，以紓緩人手短缺問題。

【16:45】孫玉菡提到，關注加強支援照顧者，把「為低收入家庭護老者提供生活津 貼試驗計劃」、「為低收入的殘疾人士 照顧者提供生活津貼試驗計劃」、「為 嚴重殘疾人士提供特別護理津貼」及 「為獲聘於有薪工作的高額傷殘津貼 領取者提供津貼以聘請照顧者試驗計 劃」恆常化，並增加津貼金額及受惠人數。

他又表示，政府關注最低工資，邀請「最低工資委員會」就如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究，包括檢討周期、如何提升效率，以及在最低工資水平和維持經濟發展等元素取得平衡，向政府作出建議。勞福局亦會針對破產欠薪保障基金，作進一步改善其申請及審批程序，加快向受企業倒閉影響 的僱員發放特惠款項。

【16:40】「長洲覆核王」郭卓堅於本月初入稟高院，就政府不接納早前被捕的7名西醫發出約二萬張「免針紙」申請司法覆核，高院今裁定政府敗訴。盧寵茂表示，未有機會了解詳情，稍後與律政司研究判詞，稍後有回應，但強調醫務衞生局有責任保障市民健康。

【16:33】勞工及福利局局長孫玉菡簡介施政報告措施，相關措施可分為八範疇，包括精準扶貧、保護兒童等。他提到，局方推行「共創明“Teen”計劃」，反應熱烈，已招募學生及老師，預計會在十月底有開幕禮。另外，勞福局亦會重組扶貧委員會，希望可以集中資源將研究和識別其他精準扶 貧的目標群組。

保護兒童方面，勞福局會在明年上半年向立法會提交強制舉報懷疑虐兒個案的立 法工作，積極籌備為有關專業的從業 員提供適當培訓，提升他們及早發現和處理個案的能力。另外，局方亦會增加留宿幼兒中心的人手配置及專業支援，以及加強巡查執法。

【16:25】新冠肺炎至今已近三年， 盧寵茂提到，世衛剛宣布，新冠肺炎短期內仍為緊急事件，而美國亦延長新冠肺炎作為緊急事件90日，故重申香港在放寬防疫措施時須平衡各方面的因素，強調防疫措施「不會走回頭路」。

▼特首李家超首份施政報告懶人包▼



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【16:15】盧寵茂又指，施政報告亦公布多樣措施改善公營醫療服務，包括善用「HA GO」及安排處理跨科個案等，期望在明年可以縮短專科門診的輪候時間，特別是內科門診希望可以縮短20%。另外，政府亦會探討引入合資格非本地培訓牙 醫及護士，會參考去年引入海外醫生的模式，以確保公營醫療系統有足夠的醫護人手。

【16:10】在推廣基層醫療方面，盧寵茂表示除會在今年內推出藍圖及成立「基層醫療健康管理局」等，另一重點項目亦為推出為期三年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助部分檢查和治療費用。他又提到，醫療券是佔了17%公營醫療健資源，故今年施政報告亦擴大了其可使用的範圍，並會推出3年的先導計劃，新增500元的醫療劵，鼓勵長者利用醫療劵做醫療的服務。

【16:03】醫務衞生局局長盧寵茂簡介施政報告措施，希望措施可以做到「重預防、早治療、增加設施、減少輪候」，並提升基層醫療的預防症病作用。他表示，相關措施可分為八範疇，包括推廣基層醫療、改善公營醫院服務等。

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