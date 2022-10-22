強制檢測｜74幢大廈上榜　涉太古城、嘉亨灣、天晉日鑽海及杏花邨

醫務衞生局周六（22日）發出最新一份強制檢測公告，共74幢大廈上榜，69幢因有較多居民確診被納入公告，其中東區10幢大廈上榜佔最多。上榜大廈包括太古城鳳山閣、太湖閣、西灣河嘉亨灣 3 座、杏花邨 18 座、 20 座等；其他區有馬鞍山雅典居 10 座、將軍澳天晉日鑽海等。



此外，有5幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，包括馬鞍山馬鞍山中心3座、天水圍俊宏軒8座、九龍城德朗邨德瑞樓、筲箕灣明華大廈1座，以及大埔菁泉雅居 A 及 B 座。



▼10月22日強制檢測大廈名單▼



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東區10幢大廈上榜佔最多 太古城、杏花邨各佔2幢

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有74幢大廈被納入強制檢測公告。東區以10幢大廈上榜佔最多。東區的上榜大廈涉及太古城鳳山閣、太湖閣、西灣河嘉亨灣 3 座、杏花邨 18 座、 20 座、北角堡壘街28-34A號寶翠洋樓、柴灣新翠花園 1 座、北角富豪閣 1 座、北角英皇道 933 號御皇臺，以及北角城市花園 1 座。

葵青區以8幢大廈成第二多區域，涉及寶星中心 C 座、葵興邨興國樓、月海灣 1 座、寧峰苑朗峰閣、新葵芳花園A座及E座、浩景臺 2 座，以及青衣青華苑華欣閣。

將軍澳五幢上榜 涉日出康城MALIBU及領峯

另外，觀塘區及屯門區各有6幢大廈於今日被納入強檢名單中，觀塘區包括茶果嶺麗港城 34 座、油塘油美苑潤美閣等；而屯門區則包括美樂花園 2 座、兆麟苑貴麟閣及屯門兆康苑兆欣閣等。

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上榜住宅當中亦有不少中產樓盤或豪宅，如將軍澳天晉日鑽海、馬鞍山雅典居 10 座、紅磡海逸豪園 6 座及東涌藍天海岸 3 座等。

馬鞍山中心等有五幢污水呈陽性須強檢

此外，今日有5幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，包括馬鞍山馬鞍山中心3、4座、天水圍俊宏軒8座、九龍城德朗邨德瑞樓、筲箕灣明華大廈1及2座。

政府明日（23日）會於南區置富花園及荃灣梨木樹（二）邨重開臨時流動採樣站，而葵涌安蔭邨都會繼續開放臨時流動採樣站。社區檢測中心和部分大型社區檢測站設有預約服務，市民可經網上系統預約。檢測中心／檢測站會優先為已預約的市民提供服務。市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

10月22日強檢大廈

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳天晉日鑽海



將軍澳彩明苑彩楊閣



沙田愉翠苑愉頌閣



馬鞍山富寶花園 2 座



馬鞍山雅典居 10 座



沙田偉華中心 2 座



馬鞍山聽濤雅苑 3 座



大埔天賦海灣 2 座



粉嶺榮輝中心 1 座



粉嶺昌盛苑昌潤閣



上水奕翠園 2 座



上水威尼斯花園 2 座



粉嶺花都廣場 1 座



元朗壽富街60號好順福大 廈



元朗新時代廣場 1 座



屯門兆康苑兆欣閣



屯門冠峰園 1 座



屯門兆麟苑貴麟閣



屯門兆安苑定樂閣



屯門翠林花園 E 座



屯門美樂花園 2 座



東涌藍天海岸 3 座



葵涌寶星中心 C 座



葵涌葵興邨興國樓



葵涌月海灣 1 座



葵涌寧峰苑朗峰閣



青衣青華苑華欣閣



葵涌新葵芳花園 E 座



葵涌新葵芳花園 A 座



葵涌浩景臺 2 座



荃灣愉景新城 1 座



荃灣怡景園 1 座



荃灣福來邨永隆樓



荃灣梨木樹二邨柏樹樓



荃灣韻濤居 B 座



長沙灣昇悅居 3 座



石硤尾偉智里 2 號金玉大 廈



石硤尾白田邨裕田樓



九龍塘太子道西 245-247 號僑苑大廈



九龍塘亞皆老街 138-140 號翠華大廈 2 期



紅磡海逸豪園 6 座



九龍城聯合道 152-180 號 聯合大樓



土瓜灣旭日街 9 號港圖灣



大角咀中匯街 3 號中和樓



大角咀凱帆軒 2 座



黃大仙啟德花園 4 座



牛頭角彩福邨彩和樓



油塘油美苑潤美閣



牛頭角宏光樓 C 座



觀塘康濤閣 A 座



茶果嶺麗港城 34 座



藍田康田苑祈康閣



北角堡壘街28-34A號寶翠 洋樓



柴灣新翠花園 1 座



柴灣杏花邨 18 座



北角富豪閣 1 座



柴灣杏花邨 20 座



鰂魚涌太古城太湖閣



鰂魚涌太古城鳳山閣



西灣河嘉亨灣 3 座



北角英皇道 933 號御皇臺



北角城市花園 1 座



上環文咸東街 35-43 號文 華大廈



西營盤毓明閣 2 座



銅鑼灣大坑道70 號大寶閣



跑馬地樂翠台 A 座



銅鑼灣銅鑼灣道 33 號 Yoo Residence



鴨脷洲漁安苑銀安閣



薄扶林置富花園富麗苑



污水樣本呈陽性地點：

馬鞍山馬鞍山中心3座



天水圍俊宏軒8座



九龍城德朗邨德瑞樓



筲箕灣明華大廈1座



大埔菁泉雅居 A 座及B 座

