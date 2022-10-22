強制檢測｜74幢大廈上榜 涉太古城、嘉亨灣、天晉日鑽海及杏花邨
醫務衞生局周六（22日）發出最新一份強制檢測公告，共74幢大廈上榜，69幢因有較多居民確診被納入公告，其中東區10幢大廈上榜佔最多。上榜大廈包括太古城鳳山閣、太湖閣、西灣河嘉亨灣 3 座、杏花邨 18 座、 20 座等；其他區有馬鞍山雅典居 10 座、將軍澳天晉日鑽海等。
此外，有5幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，包括馬鞍山馬鞍山中心3座、天水圍俊宏軒8座、九龍城德朗邨德瑞樓、筲箕灣明華大廈1座，以及大埔菁泉雅居 A 及 B 座。
▼10月22日強制檢測大廈名單▼
東區10幢大廈上榜佔最多 太古城、杏花邨各佔2幢
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有74幢大廈被納入強制檢測公告。東區以10幢大廈上榜佔最多。東區的上榜大廈涉及太古城鳳山閣、太湖閣、西灣河嘉亨灣 3 座、杏花邨 18 座、 20 座、北角堡壘街28-34A號寶翠洋樓、柴灣新翠花園 1 座、北角富豪閣 1 座、北角英皇道 933 號御皇臺，以及北角城市花園 1 座。
葵青區以8幢大廈成第二多區域，涉及寶星中心 C 座、葵興邨興國樓、月海灣 1 座、寧峰苑朗峰閣、新葵芳花園A座及E座、浩景臺 2 座，以及青衣青華苑華欣閣。
將軍澳五幢上榜 涉日出康城MALIBU及領峯
另外，觀塘區及屯門區各有6幢大廈於今日被納入強檢名單中，觀塘區包括茶果嶺麗港城 34 座、油塘油美苑潤美閣等；而屯門區則包括美樂花園 2 座、兆麟苑貴麟閣及屯門兆康苑兆欣閣等。
上榜住宅當中亦有不少中產樓盤或豪宅，如將軍澳天晉日鑽海、馬鞍山雅典居 10 座、紅磡海逸豪園 6 座及東涌藍天海岸 3 座等。
馬鞍山中心等有五幢污水呈陽性須強檢
此外，今日有5幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，包括馬鞍山馬鞍山中心3、4座、天水圍俊宏軒8座、九龍城德朗邨德瑞樓、筲箕灣明華大廈1及2座。
政府明日（23日）會於南區置富花園及荃灣梨木樹（二）邨重開臨時流動採樣站，而葵涌安蔭邨都會繼續開放臨時流動採樣站。社區檢測中心和部分大型社區檢測站設有預約服務，市民可經網上系統預約。檢測中心／檢測站會優先為已預約的市民提供服務。市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。
10月22日強檢大廈
陽性檢測個案曾到訪的地點：
將軍澳天晉日鑽海
將軍澳彩明苑彩楊閣
沙田愉翠苑愉頌閣
馬鞍山富寶花園 2 座
馬鞍山雅典居 10 座
沙田偉華中心 2 座
馬鞍山聽濤雅苑 3 座
大埔天賦海灣 2 座
粉嶺榮輝中心 1 座
粉嶺昌盛苑昌潤閣
上水奕翠園 2 座
上水威尼斯花園 2 座
粉嶺花都廣場 1 座
元朗壽富街60號好順福大 廈
元朗新時代廣場 1 座
屯門兆康苑兆欣閣
屯門冠峰園 1 座
屯門兆麟苑貴麟閣
屯門兆安苑定樂閣
屯門翠林花園 E 座
屯門美樂花園 2 座
東涌藍天海岸 3 座
葵涌寶星中心 C 座
葵涌葵興邨興國樓
葵涌月海灣 1 座
葵涌寧峰苑朗峰閣
青衣青華苑華欣閣
葵涌新葵芳花園 E 座
葵涌新葵芳花園 A 座
葵涌浩景臺 2 座
荃灣愉景新城 1 座
荃灣怡景園 1 座
荃灣福來邨永隆樓
荃灣梨木樹二邨柏樹樓
荃灣韻濤居 B 座
長沙灣昇悅居 3 座
石硤尾偉智里 2 號金玉大 廈
石硤尾白田邨裕田樓
九龍塘太子道西 245-247 號僑苑大廈
九龍塘亞皆老街 138-140 號翠華大廈 2 期
紅磡海逸豪園 6 座
九龍城聯合道 152-180 號 聯合大樓
土瓜灣旭日街 9 號港圖灣
大角咀中匯街 3 號中和樓
大角咀凱帆軒 2 座
黃大仙啟德花園 4 座
牛頭角彩福邨彩和樓
油塘油美苑潤美閣
牛頭角宏光樓 C 座
觀塘康濤閣 A 座
茶果嶺麗港城 34 座
藍田康田苑祈康閣
北角堡壘街28-34A號寶翠 洋樓
柴灣新翠花園 1 座
柴灣杏花邨 18 座
北角富豪閣 1 座
柴灣杏花邨 20 座
鰂魚涌太古城太湖閣
鰂魚涌太古城鳳山閣
西灣河嘉亨灣 3 座
北角英皇道 933 號御皇臺
北角城市花園 1 座
上環文咸東街 35-43 號文 華大廈
西營盤毓明閣 2 座
銅鑼灣大坑道70 號大寶閣
跑馬地樂翠台 A 座
銅鑼灣銅鑼灣道 33 號 Yoo Residence
鴨脷洲漁安苑銀安閣
薄扶林置富花園富麗苑
污水樣本呈陽性地點：
馬鞍山馬鞍山中心3座
天水圍俊宏軒8座
九龍城德朗邨德瑞樓
筲箕灣明華大廈1座
大埔菁泉雅居 A 座及B 座