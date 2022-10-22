觀塘啟業邨、天水圍俊宏軒及天澤邨污水陽性　政府派10萬套快測包

政府今日（22日）表示，觀塘區及元朗區有部份地區的污水樣本呈陽性，且病毒量相對較高，顯示處所可能有隱性患者存在，包括觀塘區的啟業邨、天水圍的俊宏軒及天澤邨。政府將陸續向當區居民、清潔工和物業管理員工派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼10月22日 污水呈陽性屋苑▼



為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地區如下：

觀塘區 — 啟業邨



元朗區 — 天水圍俊宏軒及天澤邨



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。