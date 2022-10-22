疫情．10.22｜添7死　七天平均死亡率降至0.143%　新增5953宗確診

本港確診數字再上升，逼近六千宗水平，今日（22日）新增5953宗確診個案，輸入個案有364宗，同時再多7名病人離世，累計死亡人數10,322人，七天平均死亡率續降至0.143%。在新的變異病毒株方面，本地XBD個案添1宗，累計發現五宗，外地輸入的XBB個案則增14宗，累計132宗。多3間安老院舍出現個案，3人受感染及8人列為密切接觸者。

截至今日（22日）凌晨零時，累計1,839名確診病人留醫治療，當中258名為新增確診病人。新增4宗危殆個案及8宗嚴重，累計分別為26及39宗。



今日疫情概要：



-確診數字上升至5,953宗，較昨日上10.3%

-輸入個案略為下跌至364宗，佔同日確診個案6.11%

-新增7人死亡，全期累計死亡率維持0.55%，累計死亡人數10,322

-累計留院確診病人略升至1839人，當中有258名為新增確診病人

昨日疫情總覽：



港大即時有效繁殖率10月20日升至1.2886，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼10月21日 郭卓堅司法覆核廢除「免針紙」勝訴▼



【17:47】新冠肺炎疫情升溫，確診數字逼近六千宗水平，今（22日）新增5,963宗確診個案，較昨日個案數字上升逾一成。今新增7人死亡，七日平均死亡人數為7.7人，七日平均死亡率微跌至0.143%，至今本港累計死亡個案共有10,322宗。



另外，衞生署亦發現多1宗Omicron變異病毒株亞型本地個案，其帶有XBD變異病毒株，累計全港有7宗本地變異病毒株亞型個案。新增個案為一名59歲女子，居於元朗。雖然她沒有接種疫苗，但亦沒有出現病徵。在輸入個案方面，再發現17宗變異病毒株個案，當中14宗為XBB個案。

【17:20】政府今日（22日）表示，觀塘區及元朗區有部份地區的污水樣本呈陽性，且病毒量相對較高，顯示處所可能有隱性患者存在，包括觀塘區的啟業邨、天水圍的俊宏軒及天澤邨。政府將陸續向當區居民、清潔工和物業管理員工派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼10月22日 污水呈陽性屋苑▼



【12:54】政府今日（22日）派員於馬鞍山馬鞍山中心2座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約九時開始，至中午約十二時結束。次行動共檢查了約300名受檢人士。當中，13人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中八人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:41】與內地通關未見曙光，特首李家超今日（22日）在電台節目指，政府會配合內地的防疫政策，不希望為內地帶來額外風險。至於與國際通關方面，李家超稱方向清晰，但未能交代時間表。他形容自己一直是「心急人」，但要提醒自己抗疫不走回頭路，不希望抗疫政策反反覆覆。

【11:21】政府在「免針紙」司法覆核案中敗訴，高等法院裁定醫務衞生局局長無權廢除「免針紙」，2萬多張「免針紙」繼續有效。特首李家超今日（22日）在電台節目表示，醫務衞生局將與律政司研究判詞，聽取法律意見後，再決定下一步。



至於會否考慮修例處理，李家超指，這涉及專業考慮，會讓律政司研究清楚，相信律政司很快有建議。

▼郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過▼



▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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▼10月20日 放寬防疫金雞金儷星舞池重開▼



▼10月19日起強制檢測公告▼



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▼10月20日 勞工處一連兩日舉行招聘會▼

